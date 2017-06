Öffentliches WLAN-Netz für Ketzin/Havel

artikel-ansicht/dg/0/

An der Ketziner Fähre soll künftig kostenfreies WLAN zur Verfügung stehen.

Mit der WLAN-Initiative "WIFI4EU-Freies WLAN für Europa" plant die EU-Kommission zur Förderung des öffentlichen Lebens, dass entsprechende leistungsfähige Internetzugänge bereitgestellt werden können, deren Einrichtung bis zu 100 Prozent finanziell gefördert werden kann. Die Stadt beabsichtigt, sich an der dafür geforderten Projektausschreibung zu beteiligen. Bisher verfügt Ketzin/Havel noch über keine öffentlichen Hotspots. Als Standorte ohne Code sind die Tourismusinformation in der Rathausstraße und die Fähre vorgesehen.

Hinzu kommen die Steganlage an der Havelpromenade und das Strandbad mit Code über die Nutzungsentgelte. Als Fernziel sollen in einer zweiten Stufe die Ortsteile einbezogen werden. Als Standorte könnten das Dorfmuseum Tremmen mit Anbindung des Sportplatzes und das Schloss in Paretz infrage kommen.

Die Mehrzweckhalle in Etzin mit Jugendtreff und das Dorfgemeinschaftshaus in Falkenrehde mit dem Jugendclub sind weitere potentielle Standorte. Ein weiterer Hotspot wäre dann im Ortsbereich Brückenkopf an der Vakuumpumpstation Schumacherstraße/Ecke Brandenburger Chaussee verfügbar.

Die WLAN-Hotspots werden allerdings einigen Beschränkungen unterliegen. Beispielsweise wird der Gastverkehr keinen Zugriff auf das interne Netz der Stadtverwaltung haben. Auch können Gastnutzer nicht untereinander kommunizieren. Die öffentlich zugänglichen Hotspots sollen es ermöglichen, den Nutzern aktuelle Informationen, beispielsweise über Veranstaltungen und Termine der Stadt Ketzin/Havel, bereitzustellen.