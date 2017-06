Seien Sie ein guter Mensch!

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wann ist das eigentlich passiert? Dass das Wort vom guten Menschen so in Ungnade gefallen ist? Dass bei der Formulierung "der gute Mensch" nicht mehr Brecht klingelt, sondern die Abfälligen, Negativen, die, die immer alles schlecht reden müssen und selber nichts tun?

Gutmensch - so möchte im Jahre 2017 kaum noch jemand bezeichnet werden. Schwingt doch automatisch Hohn, Verachtung und Abneigung mit. Die Sprache hat sich durch kontinuierlichen Gebrauch - in diesem Fall: Missbrauch - zwirbeln lassen, sich gewunden und am Ende gedreht. Nenne bloß keinen guten Menschen einen Gutmenschen, mehr kannst du ihn nicht diskreditieren, ihm nicht mehr schaden.

Was ist er also, dieser Soulsänger Fetsum? Dessen schwangere Mutter vor dem Krieg in Eritrea floh, ihn 1976 in Kairo zur Welt brachte und Anfang der Achtzigerjahre in Stuttgart heimisch wurde? Der es angesichts des Flüchtlingssterbens auf dem Mittelmeer nicht mehr ausgehalten hat, untätig zu bleiben. Der - er muss ein guter Netzwerker sein - vor einem Jahr das Peace x Peace-Festival ins Leben rief, ein musikalisches Großereignis in Berlin, bei dem alle Musiker kostenlos spielen, die Karten erschwinglich sind und die Erlöse an Unicef gespendet werden. Für Kinder im Krieg und auf der Flucht.

Mehr als 400000 Euro sind 2016 zusammengekommen, die Erlöse aus dem siebenstündigen Musikfest am Sonntag werden noch gezählt. Und wie hatte es Michi Beck von den Fantastischen Vier so schön gesagt: "Dieses Festival ist mit die egoistischste Art, wie man helfen kann."

Und wie ein dramatisches Echo erreicht uns am Montag die Nachricht, dass vermutlich erneut etwa 130 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sind. Auch während die eine diese Zeilen schreibt und der andere diese Zeilen liest, sterben Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Armut. Gerade haben die Vereinten Nationen in einer Studie den direkten Zusammenhang von "Ernährungsunsicherheit und Migration" belegt: Demnach treibt jedes Prozent, das die Versorgungslage der Menschen sich verschlechtert, 1,9 Prozent mehr Menschen dazu, ihr Land zu verlassen.

Wir wissen das. Wir würden nicht anders handeln, wenn unsere Kinder von Hunger bedroht werden. Dass wir in einem der reichsten Länder der Welt geboren wurden, zwingt uns in die Verantwortung.

Nun muss ja nicht jeder gleich ein Festival organisieren. Hingehen und spenden reicht schon. Und wer nicht bis zum nächsten Sommer und das Peace x Peace 2018 warten möchte, kann ja dem Aufruf unseres Bundespräsidenten folgen und angesichts der Hungerkatastrophe am Horn von Afrika das Online-Banking bemühen. Und Geld geben. Der Soulsänger Fetsum ist auf jeden Fall ein guter Mensch. Seien sie es auch!