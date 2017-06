Annäherungsversuche im Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die ersten Annäherungsversuche nach der Feuerwehr-Protestaktion Ende April sind getan. Am Montagabend haben sich Stadtverordnete sowie Vertreter der Stadt und Wriezener Feuerwehr an einen Tisch gesetzt, um einen Arbeitsplan für die nächsten Monate zu organisieren.

"Auf der Tagesordnung haben wir heute ein anspruchsvolles Programm", sagte Gerhard Dewitz (SPD) mit Bezug auf die Besichtigung der Feuerwehrgerätehäuser in Haselberg, Biesdorf, Lüdersdorf und Schulzendorf. "Weil es unser erstes Treffen ist und wir zuerst einen Arbeitsplan aufstellen sollten, beantrage ich die Verschiebung der Besichtigungen", so Dewitz.

"Pro Gerätehaus sollten wir mindestes 30 Minuten einplanen", sagte der stellvertretende Ortswehrführer Wriezens, Andreas Rosch. Eine Besichtigung hätte an dem Abend deshalb mindestens zweieinhalb Stunden in Anspruch genommen. Mehrstimmig erklärte sich der Ausschuss damit einverstanden, die Besichtigung der Häuser auf andere Sitzungstermine zu verschieben und zunächst einen Arbeitsplan für den Ausschuss aufzustellen.

"Es ist fünf vor zwölf", machte Wehrmitglied Hannes Möller, zudem Vorsitzender des Vereins Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen, auf die Dringlichkeit der Ausschusstreffen aufmerksam. Weil nicht so viel Zeit zwischen den Sitzungen verstreichen sollte, regte er an, dass sich der Ausschuss alle 14 Tage treffen sollte. Mit dem Vorschlag stimmten alle Anwesenden überein, auch Stadtbrandmeister Thomas Keil. "Wenn wir einen Rhythmus gefunden haben, können wir den Plan auch wieder etwas entschlacken", so Keil. Der Stadtbrandmeister verwies zudem darauf, dass ein Gutachter die Gerätehäuser bereits besichtigt habe und dazu nun einen Bericht anfertige. Dieser könne, wenn er fertiggestellt ist - angedacht sei Juli -, ebenso in die Diskussion mitaufgenommen werden.

Andreas Rosch erinnerte zudem daran, dass einige der Gerätehäuser im vergangenen Jahr vom Bürgermeister und Vertretern der Stadt aufgesucht worden waren und ein schriftlicher Bericht dazu dem Feuerwehrausschuss mehr Grundlagen zur Beratung geben würde.

Ferner machte er auf weitere Fragestellungen aufmerksam. "Wir wünschen uns eine bessere Erreichbarkeit mit der Stadt", sagte er und verwies auf den Einsatz auf dem Altkietz vor wenigen Wochen, bei dem die Einsatzkräfte die unterlaufene Kopfsteinpflasterstraße abgesichert hatten. "Da der Einsatz an einem Sonntag war, war im Rathaus niemand zu erreichen. Auch über die Notrufnummer haben wir niemanden erreicht", sagte Rosch. Für die Organisierung der Sicherheitsbaken wäre ein schneller und unkomplizierter Kontakt gut gewesen, so Rosch weiter.

Als zweiten Punkt fragte der stellvertretende Ortswehrführer an, ob die Wehr bei baulichen Projekten, wie etwa der neuen Kita in Lüdersdorf, in die Konzeption miteinbezogen werden könne. "Es geht uns darum, über den Brandschutz Bescheid zu wissen", so Rosch.

Zudem sprach er die Feuerwehrzufahrt vor dem Wriezener Gerätehaus an. "Dort wurde in den vergangenen Tagen wieder Sperrmüll abgelegt, der noch nicht abgeholt wurde", sagte Andreas Rosch. "Wenn wir einen Einsatz haben und dort nicht durchkommen, dann sind wir nachher die Doofen, die nicht rechtzeitig da waren oder andere Autos in Mitleidenschaft ziehen, weil der Weg zu eng war", sagte Rosch. Außerdem würde sich die Feuerwehr freuen, so der stellvertretende Ortswehrführern, wenn sie in die praktischen Planungen des Village Festivals, etwa bei Sicherheit und Parkplätzen, miteinbezogen werden könnte.

Zum nächsten Treffen am 6. Juli wird es anschaulicher. Dann will der Ausschuss das Wriezener Gerätehaus besichtigen.