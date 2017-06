Ostdeutsche Eliten: "Abweichender Stallgeruch"

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach wie vor sind Ostdeutsche in den Schaltzentralen der politischen und wirtschaftlichen Macht, in Universitätsleitungen, Verlagen und in Landesregierungen unterrepräsentiert. Über das Warum und über mögliche Perspektiven stritten Experten, Politiker und Publikum auf einem Symposium in Berlin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582800/

Am Ende schwirren Wörter wie fliegende Messer durch den Raum. Es wird laut. Böse Blicke. Empörung. "Bevormundung durch Westeliten", will eine Frau erkannt haben, weil ein älterer Herr dazu aufgefordert hat, "sich mal zusammenzureißen". "Halt den Sabbel" tönt es und die angeblich "undemokratische Gesprächsführung" wird gegeißelt. Größere Teile des Publikums beim Symposium "Ostdeutsche Eliten. Träume, Wirklichkeiten und Perspektiven" sind, vorsichtig ausgedrückt, unzufrieden. Genauer gesagt handelt es sich um unzufriedene frühere DDR-Bürger. Das Berliner Mitglied des Abgeordnetenhauses, Andreas Otto (Grüne), stellt fest: "Hier werden offensichtlich alte Schlachten geschlagen." Außerdem findet der in Templin geborene Otto, dass es richtig war, "erst einmal zwei Millionen SED-Mitglieder beiseite zu schieben".

Eigentlich erwartet niemand Tumulte, der zu einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft geht und deren Ziel unter anderem die "Überwindung der Teilung Deutschlands" ist. Lange deutet auch nichts auf Ungemach hin. In der 19. Etage eines Hochhauses in der Leipziger Straße genießen viele die atemberaubende Aussicht und hören im Konferenzsaal des Ostdeutschen Sparkassenverbandes Vorträgen zu, die zunächst nur bedingt dazu geeignet sind, Blut und Gemüter in Wallung zu bringen. Der Historiker Peter Brandt erklärt, "Ostdeutsche in Führungspositionen bilden viel stärker eine Minderheit als Frauen". Einige lachen. Dann wird es eindeutiger: "Nicht einmal jede vierte Führungsposition in den Neuen Bundesländern wird von einem Ostdeutschen besetzt". Ursachen? Zum Beispiel "der radikale Austausch der Herrschaftselite und der Transfer von westdeutschen Eliten". Soweit, so bekannt.

Den Auftrag für die neueste Eliteforschung hat die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), gegeben. Mühelos zählt Gleicke Beispiele für elitäres Ungleichgewicht auf, die sie allerdings vor allem einer Studie der Uni Leipzig aus dem vergangenen Jahr verdankt. "Mehr als die Hälfte aller Staatssekretäre in den ostdeutschen Landesministerien stammt aus den alten Bundesländern." Kurze Pause. "Bei den Abteilungsleitern sind es sogar drei Viertel." Die meisten Zuhörer wissen das, sind aber trotzdem beeindruckt. In vielen Bereichen, so Gleicke, nimmt der Anteil ostdeutscher Führungskräfte seit 2004 sogar ab. An Universitäten und Hochschulen hat sich die Zahl von Rektoren aus dem Osten innerhalb der vergangenen zehn Jahre fast halbiert. Als Erklärung bietet Gleicke eine Frage an. "Haben wir es mit einem geschlossenen Netzwerk westdeutscher Eliten zu tun, zu dem Ostdeutsche keinen Zutritt haben?" Selbst wenn das so wäre, einen richtigen Lösungsvorschlag hat Gleicke nicht. Sie fordert eher allgemein "ein deutlich größeres Selbstbewusstsein der Ostdeutschen".

Der aus Köln stammende und später in Jena lehrende Soziologe Heinrich Best holt bis zur russischen Oktoberrevolution aus, beschreibt wortreich die führende Rolle der SED, singt sogar kurz "Die Partei, die Partei, die hat immer Recht" und kommt zu dem Schluss, dass die DDR-Eliten im Wesentlichen politisch ausgewählt waren. Sie würden nicht mit denen im Westen zusammenpassen, die der Konkurrenz und dem Leistungssystem entspringen. "Eine Systemintegration war undenkbar." Schließlich hatte sich ein "DDR-spezifischer Habitus" herausgebildet. Der unterschied sich von den "Vorlieben und Handlungsorientierungen der westdeutschen Eliten und sorgte für einen abweichenden Stallgeruch." Im Publikum taucht die Frage auf, welche Bedeutung diese Behauptung 27 Jahre nach dem Mauerfall hat.

"Wen interessiert es eigentlich, dass Ostdeutsche nicht an der Spitze stehen?", fragt Raj Kollmorgen, der an der Hochschule Zittau/Görlitz "Management des sozialen Wandels" lehrt. Niemand protestiere ernsthaft gegen die Missstände. Was wohl daran liegt, "dass das Elitenproblem zu einem guten Teil ein Elitenproblem ist". Wenn man dieses Problem aber ernst nimmt, dann muss man sich damit beschäftigen, warum es sich "nicht ausgewachsen hat". Im Übrigen erinnert Kollmorgen daran, dass die Wiedervereinigung kein Zusammenschluss gleichberechtigter Partner war und daran, dass "Akkumulation von Kapital in der DDR nur ausnahmsweise möglich war". So kommen auch im Jahr 2017 die 500 reichsten Familien aus Westdeutschland.

Zum Schluss wird über das Thema: "Ostdeutsche Eliten: Entsorgt und ausgeblendet?" diskutiert. Mit großer Leidenschaft. "Wir sitzen hier auf dem Podium mit zwei Ossis und vier Wessis", schimpft Sylvia Bretschneider (SPD), Landtagspräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. "Genau", ruft jemand. Bretschneider stellt fest, dass auch die aus dem Osten in den Westen Gezogenen in der Regel nicht in die Eliten aufsteigen. Und von der Loyalität der zwei Millionen SED-Mitglieder zur Partei-und Staatsführung könne keine Rede sein. Die Loyalität hatte Wolfgang Bergsdorf, einst Büroleiter von Helmut Kohl, ins Spiel gebracht. "Mehr als die Hälfte von den SED-Genossen wollte doch nur ihre Ruhe haben oder im Beruf einigermaßen vorwärts kommen", sagt SPD-Politikerin Bretschneider. Und was die westdeutschen Eliten betrifft, so seien doch "sehr viele von denen, die in den Osten gekommen sind, Leute gewesen, bei denen man drüben froh war, dass man sie losgeworden ist."

Es wird geklatscht. Das Publikum ist an der Reihe. Die Gefühle gewinnen die Oberhand.