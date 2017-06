Jugendrat will es noch mal versuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Jugendrat von Seelow wird vorerst doch nicht sterben. Der Vorsitzende Alexander Lehmann und Hannes Maerker waren die einzigen, die der Ankündigung, man wolle über die Auflösung des Jugendrates reden, gefolgt waren. Dafür eine Reihe Erwachsener. Eine Mutter war mit ihrem Sprössling gekommen, der auch einst mitwirkte, aber mittlerweile kapituliert hat. So wie viele, bekannte Alexander Lehmann. Hauptgrund sei, dass es mit dem vom Jugendrat geplanten Bolzplatz einfach nicht voran gehe. Den Vorwurf, man habe das Thema dreimal im Bauausschuss verschoben, wollte dessen Vorsitzender Klaus Richter (Linke) allerdings nicht im Raum stehen lassen: Ihm sei weder solch ein Ansinnen noch die vom Jugendrat vorgelegten Vorschläge für einen solchen Platz in der Apfelstraße bekannt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582801/

Offensichtlich hatte es im Hauptamt eine Kommunikationslücke gegeben. Zudem zeigte sich, dass die Heranwachsenden die Gepflogenheiten demokratischen Mitredens nicht kennen.Sie meinten, wenn eine Person in der Verwaltung informiert ist, sei alles geregelt. Das alles änderte nichts an der Gretchenfrage, ob man überhaupt weitermachen will. "Wir haben über die Runde hier mehrmals in der Watts-App-Gruppe informiert. Dass trotzdem keiner gekommen ist, zeigt doch, dass es kein Interesse gibt", meinte Hannes Maerker resigniert. Auch in den Schule habe man die Information ausgehängt.

Uwe Hädicke, Vorsitzender der Kindervereinigung und Linken-Stadtverordneter, machte den jungen Leuten Mut. "Es ist fast unmöglich, Jugendliche auf Dauer zu binden", sagte er. "Ihr müsst sie über Aktionen und Themen finden, einbinden und ganz konkret ansprechen." Jens Lawrenz bot die Erfahrung des Frizz an. Auch die Räume stünden für Treffs des Jugendrates zur Verfügung.

Die Erwachsenen in der Runde hatten weitere Tipps für Freizeitangebote parat. Uwe Hädicke bot an, mit Interessierten ins polnische Bogdaniec zu fahren, um sich dort einen mit Fördermitteln errichten Erlebnisplatz mit Skaterbahn anzusehen. Auch Bürgermeister Jörg Schröder bot seine Hilfe - auch in Sachen Sportplatz - an, da er den Jugendrat als sinnvolles Gremium sehe. Angesichts von so viel Ermutigung beschlossen die jungen Leute, es doch noch einmal zu versuchen.