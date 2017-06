Morddrohungen gegen Seyran Ates

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Sie war schon einmal Opfer eines Attentats. Seit Langem geht Seyran Ates nur mit Personenschutz vor die Tür. Nach der Eröffnung ihrer liberalen Moscheegemeinde am vergangenen Freitag gibt es nun erneut Morddrohungen gegen die Berliner Frauenrechtlerin. "Über soziale Netzwerke wird aufgerufen, uns alle zu töten", sagte Ates am Dienstag dieser Zeitung.

Die Eröffnung der Moschee für alle hat vor allem unter Muslimen im Ausland für große Aufregung gesorgt. "In arabischen und türkischen Medien werde ich als Terroristin bezeichnet und fälschlicherweise auch mit der Gülen-Bewegung in Zusammenhang gebracht", berichtet die 54-Jährige. Die türkische Regierung sieht in dem umstrittenen Geistlichen Fethullah Gülen den Drahtzieher des Putschversuchs vom vergangenen Sommer. Ates hat Strafanzeigen gestellt und Gegendarstellungen verlangt. "Mehr kann man nicht machen."

Der Bericht des arabischen Programms der Deutschen Welle über die Eröffnung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Moabit wurde bis Montagnachmittag 1,6 Millionen Mal angeschaut. Danach hat die Menschenrechtlerin unter anderem eine private Mail mit einem Pistolensymbol erhalten. "Bald", hat ein gewisser Mustafa O. dazu geschrieben. Auf Facebook schrieb ein weiterer User unter einem Video über die Moscheegemeinde: "Die Alte macht gerade ihr Testament." Ein anderer empfiehlt: "Kopf gegen die Wand schlagen."

Seyran Ates musste schon bittere Erfahrungen mit blindem Hass machen. 1984 drang ein Mitglied der rechtsextremen türkischen "Grauen Wölfe" in das Kreuzberger Frauenzentrum ein, in dem sie arbeitete, und tötete eine dreifache Mutter, die Ates beriet. Auch Ates selbst, damals noch Jura-Studentin, wurde angeschossen und lebensgefährlich verletzt.

Doch die gebürtige Türkin kämpft weiter gegen Zwangsheirat, häusliche Gewalt und Ehrenmorde. Seit Jahrzehnten ist sie deshalb Bedrohungen und Attacken ausgesetzt. 2009 wurde der Druck so groß, dass sie sich für Jahre aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Doch die islamistisch motivierten Anschläge in Europa lassen Ates keine Ruhe. Sie will die friedlichen Muslime in die Pflicht nehmen, gegen die Gewalt aufzubegehren. "Mit dem Islam gegen den Islamismus kämpfen", lautet ihr Motto. Derzeit lässt sich Ates, die früher eher für ihre islamkritischen Bemerkungen für Aufruhr sorgte, zur Imamin ausbilden. In der neuen Moschee, die sie in einem Raum der evangelischen Johanniskirche betreibt, beten Männer und Frauen, Sunniten, Schiiten und Aleviten nebeneinander. Das erste Freitagsgebet leiteten ein Mann und eine Frau gemeinsam. Die Imamin trug kein Kopftuch.

"Die Einweihung war wunderbar. Darüber bin ich sehr glücklich", sagt Ates trotz der Drohungen. Am 30. Juni soll das Gebet nun von einer Frau geleitet werden, die Kopftuch trägt. Die Moschee ist eben offen für alle.