Neue Hoffnung für das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum

Auf dem Weg zur Hochschulreife: Geht es nach den Plänen von Landkreis und Havelstadt wird das auch in den nächsten Jahren in Zehdenick möglich sein. Die Exin-Oberschule zieht ins Oberstufenzentrum und wird in Kreisträgerschaft fortgeführt. © MZV/Martin Risken

Überzeugungsarbeit musste Bildungsdezernent Dieter Starke deshalb am Montagabend im Bildungsausschuss des Kreistages nicht leisten. Im Gegenteil: Der im Georg-Mendheim-Oberstufezentrum tagende Ausschuss billigte den Vorschlag Starkes zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit der Stadt Zehdenick. Danach soll die Exin-Oberschule zum Schuljahreswechsel 2018/19 in das Gebäude des Oberstufenzentrums ziehen.

Zum 1. Januar kommenden Jahres übernimmt der Landkreis Oberhavel die Schulträgerschaft von der Stadt Zehdenick. Darüber muss abschließend der Kreistag am 12. Juli befinden, die Stadtverordneten folgen einen Tag später.

Wenn die Absichtserklärung unterschrieben ist, beginnen die Gespräche, wie der öffentlich-rechtlich Vertrag zwischen den Partnern ausgestaltet werden muss. Am 18. Oktober entscheidet der Kreistag über den Vertrag, einen Tag später die Stadtverordnetenversammlung - "damit der Standort künftig vernünftig genutzt werden kann", sagte Starke. Damit dürfte dem Trägerwechsel - bislang ein Novum im Landkreis - nichts mehr im Wege stehen. Allerdings muss auch das Bildungsministerium dem Vorhaben zustimmen. Das dürfte aber wohl nur noch eine Formsache sein. "Es gibt dort keine Vorbehalte, wenn wir so verfahren werden", fühlte Starke in Potsdam schon mal vor. Insgesamt werde mit der Zusammenführung von Oberstufenzentrum und Exin-Oberschule der Bildungsstandort im Norden des Landkreises gestärkt und auch die gymnasiale Oberstufe gestärkt. Die drei Oberschulen in Löwenberg, Gransee und Zehdenick bekämen damit Planungssicherheit, dass Schüler auch künftig in Zehdenick ihr Abitur ablegen können. Viele Eltern würden die Entscheidung für den Besuch einer Oberschule bewusst treffen. "Die Oberschulen sind längst keine Restschulen mehr. Sie werden bewusst gewählt, weil sie die Möglichkeit des Abiturs ermöglichen", ist sich Starke sicher.

Die Schuld für die Schwächung des Berufsbildungsstandortes Zehdenick sieht Starke in falschen politischen Entscheidungen. Bildungsgänge, die vor Jahren in Zehdenick noch florierten, gingen wegen fehlender Schülerzahlen zum Teil nach Neuruppin. Gebracht habe es dem dortige Oberstufenzentrum aber nicht viel. Mittlerweile würden einige Ausbildungsgänge nur noch in Berlin angeboten. Dem Oberstufenzentrum Zehdenick hat das Konkurrenzdenken unter den Landkreisen in Brandenburg massiv geschadet. Die Zahl der Schüler im Oberstufenzentrum ist eingebrochen. 231 Vollzeitschüler bedeute, dass gegenwärtig 350 Schüler von 13 Lehrern unterrichtet werden, die zum Teil zwischen Zehdenick und Oranienburg pendeln. Die 272 Exin-Oberschüler werden ab dem übernächsten Schuljahr dafür sorgen, den Standort und damit auch die Abiturausbildung zu stärken. Der Bildungsausschuss votierte einstimmig für die Pläne eines Bildungscampus' von Kreis und Stadt.