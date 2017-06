artikel-ansicht/dg/0/

Immerhin gibt der Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, zu, in dieser Legislaturperiode viel für die Kommunen erreicht zu haben. Ab 2018 entlastet sie der Bund um fünf Milliarden Euro pro Jahr. Auch von der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern ab 2020 sollten sie profitieren. Zudem stellt der Bund insbesondere für die Schulsanierung sieben Milliarden Euro bereit - und hebelt auch noch das Verbot aus, direkt Geld an Gemeinden überweisen zu dürfen. Das hat einen guten Grund: Beim Weg über die Länder bleibt dort in aller Regel etwas kleben. Kein Wunder, dass Angela Merkel beim Kommunalkongress laut darüber nachdachte, wie der Bund künftig genauer helfen kann.

Angesichts der florierenden Konjunktur hat sich die Lage der Kommunen in den letzten Jahren deutlich verbessert. Allein 2016 haben sie 5,4 Milliarden Euro Überschuss gemacht. Gleichzeitig haben sie aber immer noch hohe Kassenkredite, was überzogenen Girokonten bei normalen Bürgern entspricht. Das Problem ist die wachsende Kluft: Manchen Kommunen geht es prächtig, andere geraten immer tiefer in die Notlage. Ein Grund ist die Gewerbesteuer als wichtige Einnahmequelle. Wer das Glück hat, florierende Unternehmen vor Ort zu haben, ist gut dran. Wem sie fehlen, hat kaum Chancen auf Besserung. Die Kommunen müssten mehr Solidarität untereinander zeigen, statt verbissen das System der Gewerbesteuer zu verteidigen.

Allerdings löst Geld allein nicht alle Probleme. Die Kommunen brauchen auch die Planungskapazitäten, um Projekte durchzuziehen. Die lassen sich nicht von heute auf morgen aufbauen. Und sie müssen Bauunternehmen und Handwerker finden, die die Planung tatsächlich abarbeiten. Schon diese Faktoren sprechen dagegen, dass der riesige Investitionsstau schnell abgebaut wird. Die Bürger werden sich gedulden müssen: Was jahrelang vernachlässigt wurde, lässt sich nicht über Nacht aufholen.