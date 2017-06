Denkzettel für Kim nötig

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (MOZ) In einem noch sehr frühen Stadium seiner Präsidentschaft muss US-Präsident Donald Trump nun an der außenpolitischen Front Farbe bekennen. Dass er sich persönlich für die Freilassung des amerikanischen Studenten Otto Warmbier eingesetzt hat, verdient Anerkennung. Doch dabei darf es Trump nicht bewenden lassen.

Ein US-Staatsbürger, der womöglich völlig unschuldig war und schlimmstenfalls einen dummen Lausbubenstreich auf dem Gewissen hatte, wurde zu Unrecht inhaftiert und gefoltert. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat die Misshandlung zu Warmbiers Tod geführt. Eine solche Menschenrechtsverletzung muss unbedingt Konsequenzen haben.

Trump betrachtet Amerika als "Land aus Recht und Ordnung". In dieser Vorreiterrolle kann er sich diesmal nicht auf populistische Slogans, Drohgebärden und wüste Beschimpfungen über das "brutale Regime" in Pjöngjang beschränken. Eine scharfe, resolute Antwort tut not. Auf eine militärische Auseinandersetzung mit der Nuklearmacht kann es Trump nicht ankommen lassen. Doch muss er Kim Jong Un einen Denkzettel verpassen und sowohl die Wirtschaftssanktionen verschärfen als auch bei den Vereinten Nationen auf eine Kursverschärfung drängen.