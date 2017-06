Leitplanken der Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bremse versagt. Es wird zum Aufprall kommen. Wie entscheidet ein Autofahrer in solch einer Situation? Instinktiv. Bei einem vollautomatischen Fahrzeug ist die Antwort schwieriger - Autopiloten besitzen keinen Instinkt. Hier kommt es darauf an, was Menschen in die Software programmieren. Und das soll in Deutschland nach moralisch einwandfreien Regeln geschehen, hofft die Ethik-Kommission "Automatisiertes und Vernetztes Fahren", die am Dienstag in Berlin ihren Bericht vorlegte.

Bleiben wir beim Beispiel. Moderne Technik könnte blitzschnell analysieren: Geradeaus steht ein Baum, links spielt ein Kind, rechts gehen zwei alte Frauen mit Rollator über die Straße. Eine Kollision ist unvermeidlich. Wohin lenkt der Computer das Auto in solch einem Fall? Zum Kind, weil es nur eines ist? Zum Baum, damit er keinem Unbeteiligten Schaden zufügt? Oder zu den Rentnerinnen, weil sie den größten Teil ihres Lebens bereits hinter sich haben?

Mit Fragen wie diesen hat sich die Ethik-Kommission unter Leitung des ehemaligen Bundesverfassungsrichters Udo di Fabio neun Monate lang befasst. Herausgekommen sind 20 Thesen, in denen die Fachleute - unter anderem Juristen, Verkehrsexperten, Techniker, Philosophen, Datenschützer und Kirchenvertreter - der Verkehrstechnik der Zukunft Grenzen setzen wollen. "Jedes Menschenleben ist gleich" gelte als Grundsatz für Fälle wie den oben beschriebenen, sagt di Fabio. "Eine Selektion nach Eigenschaften, etwa nach Mann, Frau oder Alter, ist schlechterdings unzulässig." Dasselbe gelte für eine zahlenmäßige Aufrechnung möglicher Opfer. In Gefahrensituationen gelte: "Sachschäden müssen vor Personenschäden gehen. Das muss in die Köpfe der Programmierer hinein." Was genau sie stattdessen programmieren sollen, sagen die Fachleute allerdings nicht.

Die Kommission habe Pionierarbeit geleistet, lobt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der das Gremium eingesetzt hat. Weltweit sei es das erste Mal, dass in dieser Breite ethische Leitlinien für den Verkehr der Zukunft erarbeitet worden seien. Sein Ministerium wolle damit Eckpfeiler auch für künftige nationale oder internationale Vereinbarungen setzen, erklärte der CSU-Politiker.

So legen sich die Ethiker etwa darauf fest, dass automatisierte Verkehrssysteme in erster Linie der Sicherheit im Straßenverkehr dienen sollen. Erst in zweiter Linie nennen sie einen Zuwachs an Mobilität oder "die Ermöglichung anderer Vorteile", etwa die Datensammlung. Die Kommission unterstreicht das Prinzip, dass jeder Autofahrer über seine gesammelten Daten bestimmen können soll - auch über Landesgrenzen hinweg.

Nicht nur vom Tisch aus haben die Kommissionsmitglieder ihre Ideen entwickelt. Sie machten sich auch auf, ihr Forschungsfeld am eigenen Leibe zu erfahren. Nämlich auf der Teststrecke für das autonome Fahren auf der Autobahn 9 in Bayern. Das Gefühl, wenn das Lenkrad plötzlich eingezogen werde und der Computer die Lenkung übernehme, sei schon unheimlich, gesteht der ehemalige Verfassungsrichter ein. Dennoch war er nach kurzer Zeit von den Möglichkeiten der Technik überzeugt: "Wir sind bei Starkregen über die A 9 gefahren. Und beim zweiten Mal, als das System mir das Lenkrad zurückgegeben hat, wollte ich es gar nicht mehr übernehmen."

Wie wichtig der Mensch noch ist, zeigt das Beispiel des selbstfahrenden Tesla-Autos, das im Mai 2016 in den USA verunglückte. Das System hatte vor hellem Himmel nicht erkannt, dass das Auto auf einen hellen Laster zuraste. Ungebremst krachte es in den Lkw, der Fahrer des Tesla starb. Eine Untersuchung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA ergab, dass der Fehler beim Fahrer des Tesla lag. Demnach hatte er nach dem Auftauchen des Lasters sieben Sekunden Zeit gehabt, um einzugreifen. Warum er den Computer gewähren ließ, ist unklar.

Damit solche Unfälle leichter aufzuklären sind, schlagen die Wissenschaftler vor, eine Bundesstelle zur Unfalluntersuchung einzurichten, analog zur Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Grundsätzlich müssten jedoch Softwarefirma oder Autohersteller die Haftung für Unfälle übernehmen, sobald die Technik im Einsatz ist.