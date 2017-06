Schmuckstück wird zum Fußball-Tempel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Lange wurde diskutiert, wie der 1. FC Union Berlin sein Stadion bundesligatauglich machen will. Am Dienstag ließ der Fußball-Zweitligist die Katze aus dem Sack. Aus dem Schmuckstück Alte Försterei soll ein Fußball-Tempel für knapp 37 000 Zuschauer werden. Die Kosten betragen rund 38 Millionen Euro.

Eigentlich ist Dirk Zingler ein Mann, der sorgfältig abwägt und seine Wortwahl zügelt. Am Dienstag gingen allerdings die Emotionen ein ganz kleines bisschen mit dem Präsidenten des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin durch. "Das wird einfach affengeil", rutschte es dem 52-Jährigen raus, als er über den Stadion-Umbau der Alten Försterei referierte. Über dessen Planungen informierte der Verein am Dienstagabend die Öffentlichkeit und Tausende Anhänger, die sich die Details auf Videowänden im Stadioninnern erläutern ließen.

Was die Eisernen da planen, ist beachtlich. Wenn die Hütte voll ist, spielen die Fußballer des Vereins ab der Saison 2020/21 vor exakt 36 978 Zuschauern. Das sind rund 15 000 mehr, als dies momentan der Fall ist. Dabei soll der Charakter nicht verändert werden. "Es bleibt ein enges Stehplatzstadion, das unser Fußballherz höher schlagen lässt", sagt Zingler. Die Anzahl der Stehplätze steigt um 10 297 auf 28 692. Allein 12 000 auf der Waldseite, wo die treuesten Fans eine rote Wand bilden werden. Die Bundesliga-Tauglichkeit wird durch eine Erhöhung der Sitzplätze um 4669 erreicht. Damit steigt deren Anzahl auf 8286 und überbietet die von der Deutschen Fußball-Liga in den Lizenzbestimmungen geforderte Anzahl von 8000 um knapp 300 Sitzplätze.

Ermöglicht wird dies, weil auf drei Seiten des Stadions auf die 2008/09 von den eigenen Anhängern sanierten Stehplatztraversen jeweils ein Oberring aufgesetzt wird, den sieben Treppenhäusern erschließen. "Wir haben die Oberränge als Sitzplätze geplant, aber statisch sind es Stehplätze. Es darf also gehüpft werden", erzählt Zingler schmunzelnd. Architektonisch werden diese und die Rückseite der Gegengerade wie die bereits 2013 errichtete Haupttribüne im Stil der Oberschöneweider Industriebauten gelb verklinkert sein. Imposant wird das Ganze, denn die Höhe der drei Dächer steigt fast um das Dreifache auf mehr als 20 Meter.

Gebaut wird auf alle Fälle. "Selbst wenn wir im schlimmsten Fall in die 3. Liga absteigen würden", sagt Zingler, weil die Finanzierung nicht von der Ligazugehörigkeit abhängt. "Wir wollen mit möglichst viel Eigenkapital und einem klassischen Hypothekendarlehen bauen", erklärt der Präsident. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen 38,1 Millionen. Darin enthalten sind neben der Stadionerweiterung (24 Millionen) und Nebenkosten (6,3) auch mögliche Grundstücksankäufe (1,8) sowie der Neubau eines Clubhauses (6), der bereits 2018 beginnt und im Sommer 2019 abgeschlossen sein soll. In Letzteres ziehen neben Büros für die Mitarbeiter und gastronomischen Einrichtungen auch das Fanhaus und das Union-Zeughaus ein. Dafür sollen die vereinseigenen Gebäude in der Hämmerling- und Lindenstraße saniert und verkauft werden, um das Eigenkapital zu erhöhen. "Ziel ist, dass die Finanzierung zu keiner höheren Belastung führt als dies jetzt schon der Fall ist", erklärt Zingler. Probleme sieht er dabei nicht, weil der Verein, dessen Umsatz derzeit 40 Millionen Euro beträgt, sämtliche Rechte und damit viele Einnahmequellen besitzt.

Bleibt die zeitliche Schiene. "Wir bauen auf Grundlage eines Bebauungsplanverfahren, das im Sommer 2017 beginnt und über zwei Jahre läuft", erklärt Dirk Thieme, der zwei Jahre den Umbau geplant hat. Vorteil des Planverfahrens: Der Verein erhält ein längst gewünschtes Lärmschutzgutachten, das Bestandteil des Bebauungsplanverfahren ist. Thieme, der studierte Bauingenieur mit eigenem Architektur-Büro war auch bei den beiden vorangegangenen Bauvorhaben die treibende planerische Kraft und erinnert sich: "Für die Stadionsanierung 2008 haben wir fünf Minuten geplant auf dem Flur im Bezirksamt. Bei der Haupttribüne haben wir drei Monate geplant. Nun sind es zwei Jahre." Der Beginn für den Stadionumbau ist für das Frühjahr 2019 geplant. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläums des 1920 eröffneten Stadions soll die Alte Försterei im neuen Glanz erstrahlen.

Im Spielbetrieb wird es "schmerzliche" Einschnitte bei der Zuschauerkapazität geben. Weil der Verein mit verschiedenen Ausbaustufen plant, dürfte sich die Kapazität während der Bauphase um rund 20 Prozent reduzieren. Bleibt noch das Verkehrsproblem. Bereits heute herrscht an Spieltagen das große Chaos in Köpenick. "Auch da wird es eine gutachterliche Lösung geben", sagt Thieme. Allerdings sind kaum weitere Parkplätze an der Arena geplant, stattdessen soll es bessere Taktzeiten im öffentlichen Nahverkehr geben. "Wir stoßen da auf offene Ohren bei der Politik", sagt Zingler.

Und ein Ende der Bautätigkeit ist noch nicht in Sicht. Dirk Thieme sitzt bereits an der nächsten Machbarkeitsstudie, um das Dach der Haupttribüne auf das Niveau des Neubaus zu erhöhen.