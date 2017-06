Wie geht das - ohne Noten?

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Für und Wider der Benotung an den Brandenburger Schulen erhitzt die Gemüter. Mit ihrer Entscheidung, künftig auch in den 2. Klassen auf Zensuren zu verzichten, haben SPD und Linke unfreiwillig eine überfällige Debatte angestoßen. Dabei zeigt sich wie so oft, dass es vor allem darum geht, wie Neuerungen umgesetzt werden.