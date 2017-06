Stettiner Fête de la Musique im Regionalzug

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Bei der "Fête de la Musique" (auf Deutsch: Musikfete) zeigen alljährlich am längsten Tag des Jahres Musiker auf öffentlichen Plätzen ihr Können. Das Fest geht auf den früheren französischen Kulturministers Jack Lang zurück, der es 1981 erstmals in Paris initiierte. Von dort breitete es sich über ganz Frankreich und in immer mehr europäische Städte aus, darunter auch viele deutsche.

"Wir haben uns gedacht, dass es so ein lebensfrohes Fest auch in Stettin geben sollte", sagt der Sprecher der Philharmonie in der polnischen Oderstadt, Jakub Gibowski. Das musikalische Happening findet heute Nachmittag an 14 prägnanten Plätzen statt, unter anderem am Hafentor (Brama Portowa), wo eine Bluesband ab 17 Uhr die Menschen in Feierabendstimmung versetzen will, oder vor dem Einkaufscenter "Kaskada", an dem Samba getanzt wird.

Einen der originellsten Einfälle hatten die Musikstudenten Marek Pytlak und Malgorzata Socha, die an der Kunstakademie der Stadt das Fach Klarinette belegen. Gemeinsam mit der aus dem Oderbruch stammenden Sängerin Heike Matzer spielen zunächst vor dem Eingang des Stettiner Hauptbahnhofs, um dann 15.12 Uhr in den Zug nach Angermünde einzusteigen und dort zu musizieren.

Um 18.08 Uhr geht es von Angermünde zurück nach Stettin, worüber sich sicher auch einige Pendler aus der Uckermark freuen dürften, die wegen der Bauarbeiten am Karower Kreuz derzeit staugeplagt sind.

Schließlich will das Trio dann ab 19.46 Uhr den Zug von Stettin über Angermünde und Eberswalde bis nach Berlin begleiten. Denn in der deutschen Hauptstadt wird heute eine noch größere "Fête de la Musique" gefeiert. Auf knapp 100 Bühnen und in vielen Straßen Berlins beteiligen sich Musiker kostenlos an der Feier (Programm unter: www.fetedelamusique.de).

Die Stettiner Philharmonie beteiligt sich in ihrer Heimatstadt mit einem Überraschungskonzert an der Musikfete. "Im Großen Konzertsaal werden ab 19 Uhr die Vier Jahreszeiten in der Version von Antonio Vivaldi und in der von Astor Piazzolla erklingen, der Eintritt ist frei", wirbt Jakub Gibowski. Die kostenlosen Tickets sollte man sich schon tagsüber an der Konzertkasse besorgen. Ab 21 Uhr steigt dann noch eine "Silent Disco", bei der man die Musik über Funk-Kopfhörer empfängt und dazu tanzen kann.

Das erst vor drei Jahren neu eröffnete Gebäude der Philharmonie in der ulica Malopolska gilt übrigens als ganz besonderer Architektur- und Musentempel. Er wurde von den italienischen Architekten Alberto Veiga und Fabrizio Barozzi entworfen und erinnert mit seiner schneeweißen Außenfassade an Segelschiffe. Nachts wird das Gebäude in verschiedenen Farben angestrahlt. Auch die Akustik in den zwei Konzertsälen ist außergewöhnlich gut.