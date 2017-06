Start mit Milchwald und Fotoausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Netzeband (kus) Der Theatersommer Netzeband startet an diesem Freitag in seine neue Saison. Den Startschuss gibt wieder das Kultstück "Unter dem Milchwald" von Dylan Thomas - vielleicht zum vorerst letzten Mal vor einer längeren Pause. Wie Theatersommer-Sprecherin Ute Schindler bestätigte, gibt es nach vielen Jahren der Aufführung die Überlegung, den "Milchwald" in der nächsten Saison eventuell vom Spielplan zu nehmen. "Der Vorstand hat darüber aber noch nicht entschieden", betonte sie am Dienstag. Wer sich seine Dosis "Milchwald" sicherheitshalber abholen möchte, hat dazu an diesem Freitag und Sonnabend sowie am 1.Juli jeweils um 20.30Uhr im Netzebander Park hinter der Temnitzkirche die Gelegenheit.