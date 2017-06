Heiße Debatte um Zensuren

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben früher auch Zensuren erhalten und konnten daran unsere Leistungen messen", erinnert eine Leserin in ihrem Beitrag. "Das ist heute gar nicht möglich mit diesen doofen Stempeln und der schriftlichen Beurteilung. Mir tun die Lehrer leid, die für jedes Kind eine individuelle Beurteilung schreiben müssen." Auch eine andere Frau versteht es nicht: "Warum muss immer das, was funktioniert und bewährt ist, geändert werden?", fragt sie. "Schulnoten gehören zur Schule und es macht Sinn, ab der 2. Klasse zu benoten."

Hunderte Zeitungsleser meldeten sich innerhalb weniger Stunden zu Wort, um ihre Meinung zu den Plänen von Rot-Rot kundzutun. Nächste Woche wird aller Voraussicht nach der Landtag mit den Stimmen der Koalition beschließen, dass ab dem kommenden Schuljahr neben den Erstklässlern auch die Schüler der zweiten Klassen keine Noten erhalten. Zur Begründung wird auf die Flex-Klassen verwiesen, in denen Erst- und Zweitklässler gemeinsam lernen. Hier wolle man Einheitlichkeit, hieß es.

Die größte Zustimmung anderer Leser erhielt am Montagabend ein Kommentator, der den Vorstoß von SPD und Linker begrüßte. "Was gibt's da zu protestieren? Die werden noch genug Noten bekommen", schrieb er. "Warum sollen schon bei einem Zweit(!!!)klässler Zahlen auf einem Stück Papier einschätzen, was dieser leisten kann? Eine individuelle, schriftliche Einschätzung des Lernverhaltens ist völlig ausreichend!" Andere verwiesen darauf, dass etwa in Berlin die ersten beiden Klassenstufen ebenfalls notenfrei sind und man in Skandinavien noch länger ohne Zensuren auskommt.

Auch unter Experten ist umstritten, ob Zensuren mehr Vorteile oder mehr Nachteile bringen. "Manche Pädagogen finden es schick, ohne Noten auszukommen, andere sehen im Verzicht den Untergang des Abendlands", erzählt Günther Fuchs, Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW. Er sei sich sicher, "dass eine 5 niemanden zum Lernen motiviert". Aber der Abschied von den Zensuren sei ein Kulturwechsel, "den die Regierung nicht einfach von oben verordnen darf". Stattdessen sollte das an den Schulen diskutiert und entschieden werden.

Fuchs erinnerte daran, dass in den 1990er-Jahren in Brandenburg bereits einmal die ersten zwei Jahre notenfrei waren. "Aber es gab darüber keinen gesellschaftlichen Konsens, deshalb folgte die Rolle rückwärts. Die Landesregierung scheint daraus nichts gelernt zu haben." Ärgerlich sei, dass die Schulen kaum für den jetzt angeordneten Noten-Verzicht in den 2. Klassen gerüstet seien. Es gebe zu wenig Fortbildungen, in denen Pädagogen mit alternativen Bewertungsmöglichkeiten vertraut gemacht würden. Besonders schwierig dürfte es für die vielen Quereinsteiger unter den Lehrern sein, geeignete verbale Einschätzungen zu treffen. "Jetzt mit irgendwelchen Floskeln statt mit Noten zu operieren, ist Quatsch", findet Fuchs.

Die Landeschefin des Grundschulverbands, der Noten sehr kritisch sieht, sieht hier ebenfalls eine Herausforderung. "Die Grundschulen benötigen im Prozess der Umsetzung der Bewertung ohne Noten eine kontinuierliche Unterstützung", sagt Denise Sommer. Bedenklich sei, dass durch die Abschaffung der Noten die Arbeitsbelastung für die Pädagogen weiter steige. Hier bestehe Reformbedarf. Denise Sommer hofft trotzdem, dass es bei der Entscheidung von Rot-Rot bleibt: "Kinder lernen auch ohne Noten sehr gern und motiviert."