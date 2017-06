Polizeibericht Eberswalde vom 20.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582819/

Werneuchen. Gleich mehrere Straftaten werden sieben Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren zur Last gelegt, die die Polizei in der Nacht zum Sonntag in der Freienwalder Chaussee aufgriff und dann den Eltern übergab. Die Gruppe hatte bei ihrem Streifzug durch Werneuchen Motorroller und Fahrräder gestohlen und beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch, Kraftfahrzeugdiebstahl und Sachbeschädigung.

Laute Musik inden Morgenstunden

Bernau. Sehr laute Musik auf dem ehemaligen Militärgelände am Ufer des Teufelspfuhls hat am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr dazu geführt, dass Anwohner aus ihrer Nachtruhe aufschreckten und die Polizei riefen. Die Beamten erteilten 17 Personen nicht nur die Auflage, die Musikanlage abzubauen, sondern auch Platzverweise. Der Sachverhalt wurde anschließend an das Ordnungsamt übergeben.

Mit HaftbefehlGesuchten gefasst

Eberswalde. Bei einer Kontrolle in der Brandenburger Allee haben Polizisten am Sonnabend gegen 2.10 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann geschnappt. Er hatte sich wiederholt auffällig verhalten und drogenähnliche Substanzen bei sich. Nach Überprüfung der Personaldaten war der Fall klar. Der 35-Jährige wurde nocham Vormittag dem Amtsgericht Bernau vorgeführt.

Audi A6 inBernau gestohlen

Bernau. Im Blumenhag wurde in der Nacht zum Montag ein schwarzer Audi A6 gestohlen. Der Besitzer hatte ihn am Sonntag dort abgestellt. Am Morgen war er weg. Die Polizei fahndet nun nach dem Pkw mit dem Kennzeichen BAR-ZI 22.

Betrügerermittelt

Uckermark. Ein vermeintlicher Mitarbeiter eines Hilfsdienstes, der in der gesamten Region Geld von Rentnern erschlichen hat, wurde jetzt ermittelt. Dem 48-Jährigen wird eine Vielzahl gleichartiger Straftaten zur Last gelegt.