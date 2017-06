Polizeibericht Schwedt vom 20.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Der Betrüger, der vor einer Woche als vermeintlicher Mitarbeiter eines Hilfsdienstes von einer Rentnerin in Angermünde Geld kassiert hatte, ist offenbar gefasst. Die Kriminalpolizei hat einen 48-jährigen Brandenburger als Tatverdächtigen ermittelt. Ihm werden ein Vielzahl gleichartiger Straftaten im gesamten Land Brandenburg zur Last gelegt.

Nach Drohungenfestgenommen

Templin. Ein betrunkener Mann (2,74 Promille), der in der Nacht zum Sonntag vor einem Asylbewerberheim in der Milmersdorfer Chaussee in Prenzlau erst einen ausländischen Mitarbeiter des Wachschutzes beleidigt und dann mit Gewalt gegenüber den Bewohnen gedroht hat, ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen den 32-jährigen Templiner wird nun ermittelt.

Einbrecher nehmen Schmuck mit

Casekow. In eine Wohnung in der Hohenselchower Straße in Casekow sind Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend eingedrungen. Sie stahlen Schmuck und verschwanden.

Betrunkener Radlerschwer verletzt

Templin. Bei einem Unfall am Sonntagmorgen ist ein betrunkener Radfahrer (2,83 Promille) schwer verletzt worden. Der Mann war auf dem Radweg zwischen Robert-Koch-Straße und Zum Vogelsang gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen.