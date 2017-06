Polizeibericht Strausberg vom 20.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hönow. Auf einem Firmengelände in der Altlandsberger Chaussee bewegten sich in der Nacht zum Sonnabend Unbefugte. Ein Sicherheitsunternehmen verständigte die Polizei. An einem Wohnmobil auf dem Gelände war eine Scheibe eingeschlagen und die Spiegel fehlten. In dem Fahrzeug lagen vier Zündschlösser und zwei Schlüssel, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Diese Fundstücke stellte die Polizei sicher und wird sie nach Spuren untersuchen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls.

Ladendiebefestgenommen

Hönow. Freitagabend wurde die Polizei zu einem Verbrauchermarkt in der Mahlsdorfer Straße gerufen. Zwei Männer wurden nach dem Diebstahl von Kosmetikartikeln und Fleischwaren gestellt und festgenommen. Für einen der Männer im Alter von 41 Jahren lag bereits ein Haftbefehl vor. Die Ermittlungen zur zweiten Person sind noch nicht abgeschlossen.