Polizeibericht Seelow vom 20.06.2017

Neubleyen. An einer Bushaltestalle in der Dorfstraße sicherte die Polizei am Sonntagmorgen Spuren. Unbekannte Täter hatten eine Scheibe des Wartehäuschens zerschlagen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Cannabispflanzen sicher gestellt

Neulangsow. Auf einem unbewohnten Grundstück im Dorf zog die Polizei am Sonntagnachmittag acht Cannabispflanzen aus der Erde und stellte sie sicher. Ein 29-jähriger Mopedfahrer, der das Grundstück verließ, wurde kontrolliert und seine Personalien wurden aufgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.