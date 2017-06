Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 20.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Am Wochenende haben Bundespolizisten in Frankfurt und auf der Autobahn drei mit Haftbefehl gesuchte Personen vorläufig festgenommen. Zunächst war ein 23-jähriger Fußgänger an der Stadtbrücke kontrolliert worden. Nach ihm wurde wegen Diebstahls gesucht. Bekannte legten die geforderte Geldstrafe aus, sodass er wieder auf freien Fuß gelangte. Auch ein 31-Jähriger entging einer Haftstrafe, weil er die wegen Trunkenheit im Verkehr verhängte Geldstrafe zahlen konnte. Und schließlich durfte auf diese Weise auch eine 38-Jährige weiterreisen, die wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilt worden war.

Diebe brechen in Kapelle ein

Unbekannte sind in die Kapelle des Lutherstifts in der Heinrich-Hildebrand-Straße eingebrochen. Mit Altarkerzen und einer Kamera flüchteten sie. Kriminalisten ermitteln wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Ein Blitzer steht heute in der Leipziger Straße, Richtung Kieler Straße.

Blitzer