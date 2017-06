Eiche Weisen holt Titel bei den Bambini

artikel-ansicht/dg/0/

Leer gingen die drei Mannschaften der Staffel B dennoch nicht aus. Auch sie durften sich als Gewinner fühlen. Sie trugen mit ihrer unbekümmerten Spielweise erheblich zum "runden Gesamteindruck des Turniers" bei, wie Staffelleiter Silvio Rogge sagte. Was ihn völlig überraschte: "Das war ein Wettkampf, der wie am Schnürchen lief und unglaublich fair war. Die Spieler haben wirklich Fair-Play vorgelebt." Unterstützt von den Trainern fielen die Entscheidungen über Abstoß oder Ecke, über Freistoß oder nicht, über Tor oder nicht, über Foul oder Weiterspielen durch die bis zu Siebenjährigen beinahe allein. Ohne Mosern wurde das weggesteckt.

Was ebenso erfreulich war: Die G-Junioren legten ein erstaunliches Tempo in den Aktionen vor und zeigten schon vielfach ihr Positionsspiel. Offenbar ist das ein wesentlicher Inhalt des Trainingsprogramms.

Ohne Niederlage kamen die Weisener am Sonntag vom Nebenplatz des FK Hansa Wittstock. Extrem gefordert wurde der neue Meister von Wacker Meyenburg. Ein glückliches Tor entschied die Partie gegen wieselflinke Meyenburger. Rang drei ging an Dannenwalde. Erst dann reihte sich das Trio der Vorrundenstaffel B ein. In dieser Vorrunde aus dem östlichen Bereich des Fußballkreises Prignitz/Ruppin kämpften neun Mannschaften um den Einzug ins finale Turnier. Rogge: "Auf Rot-Weiß Kyritz war leider kein Verlass." Mehrfach trat dieses Team nicht an. Schwarz-Weiß Zaatzke setzte in den ersten Wettkämpfen Talente ein, die wegen ihres Alters für die G-Junioren nicht mehr spielberechtigt waren. Folge: "Wir strichen alle ersten Ergebnisse der Zaatzker." Spielberechtigt sind Jungen, die 2010 oder später geboren sind. Mädchen kommen in den Genuss einer Sonderregel, wonach sie ein Jahr älter sein dürfen. Jüngster im Endrundenturnier war Guiliano Richter. Der Unioner wird in sechs Wochen fünf Jahre.

Eigentlich wollte Silvio Rogge den besten Spieler, Keeper und Torschützen zum Turnierende ehren. Er befragte die Trainer, die sich zu einer einhelligen Meinung durchringen: Keine individuellen Wertungen. Rogge: "Da gehe ich mich. Das finde ich sehr gut." Viel Lob bekam Ausrichter Hansa Wittstock für die Umsorgung der ganz jungen Fußballer in Prignitz/Ruppin und deren Eltern.