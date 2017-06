Luxemburger Empfehlung

artikel-ansicht/dg/0/

Ob dem Eriträer die Entscheidung letztlich nützt, steht auf einem anderen Blatt. Laut "Dublin" ist die Asylentscheidung dort zu treffen, wo ein Flüchtling zuerst einen EU-Staat betritt - angeschlossen sind beispielsweise aber auch die Schweiz oder Norwegen. Geht er weiter und wird die Dreimonatsfrist für ein Übernahmegesuch an den Erst-Staat versäumt, ist das Asylverfahren dort zu führen, wo der Asylbewerber sich aufhält. Darauf hat er, so das Schlussplädoyer in Luxemburg, ein Recht. Üblicherweise entscheidet das Gericht dann auch in diesem Sinne.

Davon abgesehen lenkt der Rechtsstreit davon ab, dass die EU sich bis heute zu keiner gemeinsamen Flüchtlingspolitik verständigen konnte. "Dublin" ist zwar durch die große Flüchtlingswelle 2015 de facto außer Kraft gesetzt, bis dahin jedoch profitierte Deutschland von