Lanke (MOZ) Ein tragischer Unglücksfall am Liepnitzsee hat am Dienstag eine Frau das Leben gekostet. Die Berlinerin, Jahrgang 1973, saß auf einer Bank, die etwa 500 Meter vom Anleger der Fähre entfernt am Ufer des Sees stand. Sie war in Begleitung eines Bekannten, der auf einer zweiten Bank saß. Gegen 15.15 Uhr löste sich von einer alten, verknöcherten Buche plötzlich ein etwa 60 bis 70 Zentimeter dicker Ast. Er fiel aus einer Höhe von acht bis zehn Metern direkt auf die Frau. Sie war sofort tot.