Landkreis lässt sich Zähne zeigen

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mitarbeiter des zahnärztlichen Dienstes in Oder-Spree touren nahezu täglich durch den Kreis und besuchen Kitas und Schulen. Etwa 22 300 Kindern und Jugendlichen schauen sie pro Jahr in den Mund. Doch nicht alle Eltern wollen das. Und in mancher Kita werden Zähne auch nicht mehr geputzt.

"Die Zahngesundheit bei Kindern in Deutschland ist sehr gut, aber wir haben natürlich Problemfälle - auch im Landkreis Oder-Spree", sagt Marion Henke, Diplom-Stomatologin und Zahnärztin im zahnärztlichen Dienst. Immer wieder komme frühkindliche Karies vor - auch bekannt als Nuckelflaschenkaries. Die Zähne der Kinder leiden unter zuckrigen Getränken und stundenlangem Kontakt mit der Nuckelflasche, die längst nicht nur Babys im Mund haben.

Diesbezüglich seien die Problemfälle gestiegen, erklärt Marion Henke. Bei manchen Jungen und Mädchen würden die Zähne regelrecht wegfaulen. Und Füllungen in Milchzähnen sehen sie und ihre Kollegin auch häufiger. Umso wichtiger sei der richtige und vor allem regelmäßige Umgang mit der Zahnbürste. Und da hätten Eltern eine Vorbildfunktion, betont die Zahnärztin.

Aber auch das Zähneputzen in den Kindertagesstätten hält Marion Henke für enorm wichtig - nicht umsonst stellt der Kreis Zahnpasta und Zahnbürsten zur Verfügung. "Doch nicht alle Kitas wollen putzen", weiß sie. Vor allem im berlinnahen Raum habe sie diese Erfahrung machen müssen. Als Grund würden oft neue Betreuungskonzepte angeführt. Doch der Landkreis Oder-Spree will noch in diesem Jahr in die Offensive gehen. Die Aktion "Kita mit Biss" in Frankfurt (Oder) sei in dieser Hinsicht vorbildlich, sagt die Mitarbeiterin des zahnärztlichen Dienstes.

Bei den zahnprophylaktischen Untersuchungen in den Kitas in Oder-Spree stoßen die Mitarbeiter des Landkreises hier und da auf ein weiteres Problem: Es gebe durchaus auch Eltern, die nicht wollen, dass ihrem Kind in der Kita in den Mund geschaut wird - vor allem in Schöneiche und Woltersdorf. Zwingen könne man niemanden. Und im Gegensatz zu den Schulen, wo die zahnärztliche Untersuchung im Schulgesetz des Landes Brandenburg festgeschrieben ist, sind die Mitarbeiter des zahnärztlichen Dienstes auf die Mitarbeit der Kitas und der Eltern angewiesen.

"Unser Schwerpunkt liegt auf den Null- bis Zwölfjährigen in den Kitas und den Grundschulen", erklärt Marion Henke. In den 111 Kindertagesstätten und 37 Grundschulen - auch private gehören dazu - waren im vergangenen Jahr 16 041 Kinder zu untersuchen. 14 381 - also knapp 90 Prozent - wurden geschafft. Schließlich seien manche Kinder hier und da auch mal erkrankt oder andersweitig verhindert. "Mit diesem Ergebnis liegen wir supergut", betont die Diplom-Stomatologin. Und dieser Prozentsatz ist wichtig, denn das Land unterstützt den Kreis finanziell bei der zahnärztlichen Prophylaxe, erwartet aber dementsprechend auch ordentliche Resultate.

Hinzu kommen die Jugendlichen in 25 weiterführenden Schulen bis zur zehnten Klassenstufe sowie die Schüler von acht Förderschulen. Insgesamt gilt es, kreisweit etwa 22 300 Kindern und Jugendlichen jährlich in den Mund zu schauen. Allerdings werden in den weiterführenden Schulen nur die 7. und 9. Klassenstufen untersucht - das entspricht den Vorgaben. Alles andere würden die Mitarbeiter des zahnärztlichen Dienstes in Oder-Spree auch gar nicht schaffen. Im vergangenen Jahr blieb ein Gymnasium bereits auf der Strecke.

Der zahnärztliche Dienst des Landkreises hat fünf Mitarbeiter - zwei davon sind Zahnärzte, die in der Fürstenwalder Außenstelle des Gesundheitsamtes sitzen, sie dürfen die Untersuchungen durchführen. Mit dem Weggang von Gudrun Sommer im Raum Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr sorgten sich viele, ob die Gruppenprophylaxe weiterhin zu stemmen sei. Doch offensichtlich läuft alles nach Plan. "Frau Sommer war lange Zeit die Hauptakteurin im zahnärztlichen Dienst", sagt Marion Henke. Damals habe es aber auch sinkende Kinderzahlen gegeben. Marion Henke und ihre Kollegin haben zu dieser Zeit sogar in zwei anderen Landkreises ausgeholfen. "Jetzt sind sie wieder Vollzeit in Oder-Spree." Und zu tun haben sie sehr gut. "Die Kinderzahlen sind wieder gestiegen, vor allem im Berliner Speckgürtel." Erkner nennt Marion Henke als Beispiel. Und hier und da tauchen sie und ihre Kolleginnen sogar ein zweites Mal auf - in Schwerpunktschulen, wo es viele Problemfälle gebe. Da seien vor allem Städte betroffen.