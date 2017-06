Illegale Entsorgung: Landkreis wird zur Müllkippe

artikel-ansicht/dg/0/

Festgestellt wurde, dass im Süden Oberhavels vor allem gefährlicher Müll in die Landschaft gekippt wird, um sich die Entsorgungskosten zu sparen. Dabei handelt es sich vor allem um teerhaltige Abfälle und Asbest. Bereits jetzt hat der Landkreis festgestellt, dass die illegalen Asbestablagerung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen haben. In diesem Jahr wurden jeweils zwischen vier und fünf Kubikmeter Asbest in Hennigsdorf, Flatow und Zühlslake sowie jeweils etwa zwei Kubikmeter Dachpappe in Lehnitz und Liebenwalde durch den Landkreis entsorgt. Ein anderes Problem gibt es mit dem gemischten Siedlungsabfall, der ebenso im Wald, im Straßengraben oder auch an den Sammelstellen für Glas und Papier landet. In den vergangenen vier Jahren lag die eingesammelte Menge dieses herrenlosen Hausmüll ähnlichen Abfalls bei jährlich 620 bis 660 Tonnen. Am Ende zahlen alle Oberhaveler für die Entsorgung illegalen Mülls. Die Kosten werden nämlich über die Abfallgebühren gedeckt.

Als besonders ärgerlich bezeichnet der Kreis die hohe Zahl an illegal abgelagerten Elektroaltgeräten. Denn die Rücknahme sei gebührenfrei und werde an den Kleinanliefererbereichen einfach abgenommen. Private Haushalte könnten sie zudem bei der jährlichen Sperrmüllsammlung kostenlos abholen lassen. Als "inakzeptables Ärgernis" bezeichnet Kreissprecher Ronny Wappler zudem die Vermüllung der öffentlichen DSD-Stellplätze. DSD steht für Duales System Deutschland. Gemeint sind die Sammelstellen für Glas und Papier. Zwei Kommunen seien mit der Bitte an die Landkreisverwaltung herangetreten, die Container zu entfernen. Sollten die "unhaltbaren Zustände" anhalten, überlegt der Kreis die Container zu entfernen, so Wappler. (Kommentar, Seite 2)