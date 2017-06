Geburtstagsständchen mit Trompeten

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn am Sonnabend etwa 250 Blasinstrumente von zwei Bühnen den Marktplatz beschallen, kommen Musiker nicht nur zum 18. Kreisblasmusiktreffen Oder-Spree zusammen. "Unser Orchester feiert in diesem Jahr auch sein 60-jähriges Bestehen", sagt Christian Miethe über die 35 Mann starke Formation. Vor der eigentlichen Jubiläumsfeier am 23. September und einem Festkonzert im Dom nutzen die Musiker das Treffen am Sonnabend deshalb auch, um nach dem Programm ab 17.30 Uhr mit den Formationen aus Müllrose, Falkensee und Berlin im Restaurant "Spreegarten" weiterzufeiern. "Dort wird es Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen, und mit der Funk- und Soul-Band "The Flangers' weiterzufeiern."

Bereits ab 10 Uhr können sich Besucher nicht nur auf sinfonische Blasmusik freuen - soviel kann Dirigent Christian Miethe verraten - auch ein Medley von Lionel Richie und Filmmusik von Miss Marple wird das Garde-Blasmusikkorps spielen.