Außergewöhnliches Doppeljubiläum

"Heute in unserer schnell veränderlichen Zeit ist die Stetigkeit ein großer Schatz." So schreibt es Szegeds stellvertretender Bürgermeister Szentgyörgi Pál im Sonderheft der ungarischen Delegation zum 40. Ländervergleich mit den Brandenburger Gewichthebern. Und in der Tat ist es wohl eine Besonderheit, dass ein solcher internationaler Sportvergleich auch die unruhigen Zeiten der politischen Wende unbeschadet überstanden hat und nun in sein fünftes Jahrzehnt geht.

Allerdings ohne Istvan Ördögh. Der Szegeder Delegationsleiter, der alle 40 Vergleiche persönlich miterlebte, verabschiedete sich bei der abendlichen Festveranstaltung mit (langen) emotionalen Worten, nachdem er dem Gastgeberteam fair und ohne Neid zum 32. Sieg im 40. Vergleich gratuliert hatte. Auch das Schwedter Stadtoberhaupt Jürgen Polzehl gehörte zu den abendlichen Gästen und würdigte die sportliche Freundschaft zwischen den Hebern beider Nationen sowie die TSV-Gewichtheber für ihre fünf Jahrzehnte währenden überragenden Leistungen als Aushängeschild der Sportstadt Schwedt.

Am Nachmittag hatten sich je acht Heber beider Teams einen fairen Wettkampf im olympischen Zweikampf (Reißen/Stoßen) geliefert. Am Ende hieß es 2387,17:2230,42 Punkte nach der sogenannten Sinclairwertung, die Leistung und Körpergewicht in Relation setzt. Ken Fischer vom TSV Blau-Weiß, der sieben der acht Brandenburger stellte, gewann die Einzelwertung vor dem Ungarn Mate Kmegy, der - als Anerkennung für die sportliche Leistung des Oderstädters (?) - auf seine letzte Hebung und somit höchstwahrscheinlich auch auf den Gesamtsieg verzichtete.

Es folgte ein einzigartiges Treffen der Schwedter Gewichtheber-Generationen. Begonnen von den Männern der ersten Stunde mit Wolfgang Höhne an der Spitze, hatten Athleten aus allen fünf Jahrzehnten der Abteilung teilweise weite Wege nicht gescheut, um sich zur Geburtstagsfeier einzufinden. Schwungvoll von zwei Gruppen der TSV-Tanzgruppe "Phönix" eingeleitet, bekam jede "Epoche" später ihren eigenen Auftritt. Umrahmt von einem super Büfett und Musik zum Tanzen, verlebten alle einen Abend, der den Beteiligten in Erinnerung bleiben wird.

Namen wie Fred Altenkirch und Egon Bereit, Thorsten Teichert und der heutige Abteilungsleiter Roland Taubert, Christian Zühlke, Mike Höffler, Olaf Gerhard, Christian Rech oder Mario Teichert seien hier nur stellvertretend beispielhaft erwähnt. Die Erinnerungen an schöne Erlebnisse und sportliche Erfolge füllten viele Gesprächsrunden.

Endstand Brandenburg - Csongrad

1. Ken Fischer (Brandenburg)352,39

2. Mate Kmegy (Csongrad)348,57

3. Karl W. Schiffer (Brandenburg)337,20

4. Martin Adler (Brandenburg)330,73

5. Samuel Fekecs (Csongrad)305,31

6. Sandra Krause (Brandenburg)297,34

7. Tizian Kluth (Brandenburg)284,58

8. Ervin Fekecs (Csongrad)283,55

9. Mate Meisl (Csongrad)283,00

10. Gergö Arvai (Csongrad)267,28

11. Jens Blechschmidt (Brandenb.)266,80

12. Jannes Wendlandt (Brandenb.)264,81

13. Akos Kovacs (Csongrad)258,55

14. Ron Müller (Brandenburg)253,33

15. Beller Roland (Csongrad)251,81

16. Melinda Pethö (Csongrad)232,35