Klatsche zum Abschluss

Der Abstieg in die Kreisoberliga stand bereits seit Wochen fest, doch wollte man sich mit einem ordentlichen Auftritt verabschieden. Wie so oft suchte man auf der Finower Bank neben Trainer Oliver Thousaint nach Ersatzspielern vergeblich, einfach ein jämmerlicher Zustand. Co-Trainer Mike Dittrich stand zwischen den Pfosten und machte seine Sache nicht schlecht.

Die Gäste machten von Beginn an Druck und gingen durch Ron Hass mit 1:0 (9. Min.) in Führung. Finows Naudjiol Nguidjol war einen Schritt zu langsam und "Keeper" Dittrich chancenlos. Als Dennis Dombert in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte, schien es ein Schützenfest zu werden. Doch Finow fing sich und Arthur Holzmann schaffte mit einem satten Fernschuss den Anschlusstreffer zum 1:2 (26.). Fast mit dem Pausenpfiff das 3:1, abermals durch Ron Hass. Vier Finower sahen fast tatenlos zu.

Nach dem Wechsel verlief die Begegnung ausgeglichen. Finow hatte gute Chancen durch Steven Menzel, Daniel Schumacher und Barros Noel, die aber ungenutzt blieben. So führten Konter zum 4:1 durch Hass (52.) und in der Schlussphase schoss Jochen Schade zum 5:1-Endstand (84. ) für Birkenwerder ein. Am Ende ging der Erfolg des BC in Ordung, doch Finow hätte ein oder zwei Treffer mehr erzielen können.

Für viele Finower Fans ist der Abstieg der bisherige Tiefpunkt. Erinnerungen an die einstigen Teams in der Bezirksliga, DDR-Liga, Verbandsliga oder Landesliga kamen auf. "Alles Vergangenheit mit tollen Erfolgen, die zurzeit eben Geschichte sind", so Finows früherer Meistertrainer Siegfried "Siggi" Poppe mit Wehmut. Nun heißt es, eine schlagkräftige Mannschaft für die Kreisoberliga zu formen. Ob dies als Spielgemeinschaft mit dem SV Lichterfelde was wird, war noch nicht entschieden.

Finow: Dittrich, Mbah, Gensch, Maass, Nguidjol, Schumacher, Holzmann, Barros Noel, Kühn, Witthun, Menzel