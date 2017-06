Eilanträge gegen G20-Demonstrationsverbot bei Verwaltungsgericht

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Gegen das Demonstrationsverbot in Teilen Hamburgs während des G20-Gipfels sind drei Eilanträge beim Verwaltungsgericht eingegangen. Die Veranstalter von Versammlungen gegen den Gipfel wenden sich gegen die Allgemeinverfügung der Hamburger Polizei, soweit sie die angemeldeten Kundgebungen betreffen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Nach der Verfügung dürfen in einem Korridor verschiedener Routen zwischen Flughafen und Innenstadt vom 7. Juli (6.00 Uhr) bis zum 8. Juli (17.00 Uhr) keine Demonstrationen stattfinden. Das gilt am 7. Juli auch von 16.00 bis 24.00 Uhr rund um die Elbphilharmonie, weil die Staats- und Regierungschefs der G20 dort ein Konzert besuchen.