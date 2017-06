artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Mit Beginn der Sommerferien wollen die meisten ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Bei wem das noch nicht geklappt hat, für den konnte die Last-Minute-Lehrstellenbörse am Dienstag die Rettung sein. Oft haben Firmen Probleme, qualifizierten Nachwuchs zu finden.

Wie viele Unternehmen und Auszubildende nach der Last-Minute-Lehrstellenbörse im Paul-Wunderlich-Haus tatsächlich zusammenfinden, muss sich erst noch zeigen. Mit der Resonanz zeigen sich die Organisatoren aber zufrieden.

Für viele Jugendliche ist der direkte Kontakt über die Börse eine wichtige, wenn nicht sogar die letzte Möglichkeit für das im Oktober beginnende Lehrjahr noch einen Ausbildungsplatz zu ergattern, sagt Maja Teske, Leiterin der Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Eberswalde, die den Tag gemeinsam mit der IHK Ostbrandenburg und der Handelskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg organisiert. Dabei müssten sie nur zugreifen, so Maja Teske. Es gebe in allen Bereichen noch freie Stellen.

23 Unternehmen haben sich im Saal im Kreis aufgereiht. "Erfahrungsgemäß fällt es den Jugendlichen schwer, den ersten Schritt über die Schwelle zu machen", sagt Maja Teske. Den nötigen Anstoß gibt es deshalb von Mitarbeitern am Eingang. Sie klopfen die Jugendlichen dahingehend ab, mit welchen Vorstellungen und Wünschen sie gekommen sind und können direkt an den richtigen Tisch zum passenden Unternehmen vermitteln. "Die Berufswahl ist eine Entscheidung fürs Leben. Damit tun sich viele schwer", weiß Maja Teske.

Sandra Niehus kennt das Problem. Die 22-Jährige lernt im zweiten Lehrjahr den Beruf der Hörgeräteakustikerin bei "HörPartner" in Wandlitz. Das Unternehmen hat 50 Filialen in Berlin, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. An diesem Tag wirbt Sandra Niehus selbst um den Nachwuchs. Berufsberatungen hätten ihr weniger geholfen, das Richtige zu finden. Stattdessen habe sie nach eigener Recherche und einem Praktikum die Liebe zum Beruf entwickelt. Sie schätze vor allem seine Vielseitigkeit. In Filialen in Eberswalde und Wandlitz wird noch je ein Auszubildender gesucht.

Jede Menge Selbstständigkeit legt auch Yvonne an den Tag. Die 20-Jährige aus Bernau sucht schon lange nach dem passenden Beruf. Inzwischen hat sie das Abitur nachgeholt und besucht einen Orientierung gebenden Studiengang an der Technischen Uni in Berlin. Sie findet auch: "Berufsberater kennen die spezifischen Berufe oft nicht." Ihren Berufswunsch Chemielaborantin hat sie erst nach einiger Suche gefunden. Inzwischen empfinde sie sehr viel Druck. Bei HörPartner könnte sie sich ein Praktikum vorstellen.

Die GLG findet eigentlich immer Interessenten für ihre Ausbildungsberufe zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Oft scheitere es an der Qualität der Bewerbungen. "Die Pflegeberufe sollen akademischer werden, aber die Zugangsvoraussetzungen sinken immer weiter", beschwert sich Praxisanleiter Tamas Sallei Balogh. Das Bildungssystem sei aktuell auf einem falschen Weg, findet er.

Dieses Problem kennt auch Robert Engelhardt aus Bernau. Der Elektromeister kann sich in seinem Unternehmen keine Bewerber für den Beruf des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik vorstellen, die Fünfen auf dem Zeugnis haben. Erst recht nicht in Mathe. "Ich habe meine Ansprüche angepasst", sagt Robert Engelhardt. Wenn er einen Azubi pro Ausbildungsjahr findet, sei er zufrieden. Dass viele Jugendliche noch keine Lehrstelle haben, liege auch an den noch laufenden Auswahlverfahren. "Sie suchen dann natürlich weiter", sagt Maja Teske. Im Alter von 15 oder 16 Jahren sei es noch dazu schwierig, sich festzulegen. Bis Ende Oktober müssten die Verträge für das kommende Lehrjahr unterschrieben sein. Wer eine individuelle Vermittlung möchte, kann auch in die Sofort-Sprechstunde der Agentur für Arbeit kommen, sagt Maja Teske. Die gibt es täglich von acht bis neun Uhr.