Die Innenstadt hat Priorität

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582847/

"Mit der Durchführung der Mahd wurde im Auftrag der Stadt Eisenhüttenstadt durch die Stadtwirtschaft als Auftragnehmer in diesem Jahr in der 17. Kalenderwoche begonnen", teilt Michael Reichl, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaftsverwaltung, mit. Dabei starte man alljährlich im Bereich des Stadtzentrums, danach würden die äußeren Stadtteile folgen. So stand beispielsweise die erste Mahd der kommunalen Rasenfläche hinter dem Chopinring im VI. Wohnkomplex in der 24. Kalenderwoche an, während auf dem Rosenhügel zu diesem Zeitpunkt schon der zweite Einsatz geplant war. Für die Fläche am alten Fährplatz in Fürstenberg, wo der Stadt nur Teilflächen im Bereich der alten Brückenstraße - Richtung Treppe zum Fährplatz - gehören, ist eine Mahd Ende Juni, Anfang Juli vorgesehen.

Berücksichtigt werden bei der zeitlichen Abfolge terminliche Gegebenheiten wie Feste. Dafür gebe es Absprachen zwischen Stadt und Stadtwirtschaft, heißt es aus dem Rathaus. So wurde beispielsweise im Arboretum wegen einer Veranstaltung der Goetheschule die Mahd bereits im Mai statt im Juni ausgeführt.

"Die Häufigkeit der Mahd ist von der Lage - die Innenstadt hat hohe Priorität - sowie von den Witterungsbedingungen abhängig", betont Michael Reichl. "Je mehr Niederschläge fallen, welche den Wuchs des Rasens anregen, umso häufiger erfolgt die Durchführung der Mahd." Flächen im Außenbereich wie bei den Kleingärten würden nach Erfordernis zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit ein- bis dreimal im Jahr gemäht.