Vor den Sommerferien noch ein Konzert

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Vor Beginn der Sommerferien zeigen die jungen Talente der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" in Fürstenwalde noch einmal ihr Können. Am 30. Juni musizieren sie im Rahmen der Kleinen Abendmusik in der Martin-Luther-Kirche, Schillerstraße 19. Unter der Leitung von Kristin Dörschmann-Gatzmaga ertönen um 18 Uhr die unterschiedlichsten Instrumente. "Für die jugendlichen Musiker ist es eine große Leistung, sich in den letzten Tagen vor dem Schuljahresende noch einmal anzustrengen", teilte Pfarrerin Sigrun Nagorsnik mit. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.