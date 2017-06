Alles auf Start

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Kleine schillernde Ohrringe wackeln leicht hin und her, wenn Andrea Pagel redet. Lang hängt der geflochtene Zopf über die Schultern. Die 45-Jährige ist seit Juni Jugendkoordinatorin in Bernau. Was sie erwartet, weiß sie nicht so genau. Dabei hat die Sozialwissenschaftlerin, die viele Jahre als Krankenschwester eher mit Desinfektionsmitteln hantierte und operative Wunden versorgte, den Kontakt zur Jugend nie verloren. Denn ihre 21-jährige Tochter und der 26 Jahre alte Sohn haben sie auf Trab gehalten.

Auch in der Frakima ist die schlanke Frau, die gern Jeans trägt, mit von der Partie. Sie spielt in der Band, und das nicht nur so nebenbei. Cello, Flöte und Klavier beherrscht die agile Jugendkoordinatorin aus dem Effeff. In der sechsköpfigen Band, die vor allem Popmusik covert, gehört die Hälfte der Gruppe der Mitt-Zwanziger- bis -Dreißiger-Generation an. Bei drei bis vier Auftritten im Jahr bleibt Andrea Pagel gut in Schwung. Einmal pro Woche wird gemeinsam geprobt. Das nicht ohne Spaß, verrät die Bernauerin, die gerne lacht und freundlich auf Menschen zugeht.

Als Jugendkoordinatorin wird die 45-Jährige inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt sein, um die Arbeit der Sozialarbeiter vieler freier Träger mit den Ansprüchen von Stadt und Landkreis als Träger der Jugendhilfe zu verbinden. Ein Scharnier, das Türen öffnen kann, aber auch Wege beschreitet. "Vor allem sehe ich in der Arbeit mit Jugendlichen das Inspirierende", denkt die Sozialwissenschaftlerin laut, "und nicht nur das Kranke", wie in ihrem Leben als Krankenschwester zuletzt. Zu schauen, welche Angebote es für Bernauer Jugendliche gibt und wo es noch hakt, darauf freut sich die junge Frau. Gut zuhören kann sie, ehe sie sich eine Meinung bildet.

Zunächst muss sich Andrea Pagel mit der Jugendhilfeplanung und den Trägern beschäftigen. Bisher gibt es keine Streetworker in der Stadt, allerdings Schulsozialarbeiter, die noch einmal einen anderen Blick auf die Probleme der jungen Leute haben. Mit allen Mitstreitern will sich die neue Jugendkoordinatorin zusammensetzen.

Nicht alle Jugendlichen treffen sich gern in Clubs oder Freizeittreffs. Viele hängen lieber in ihren Cliquen herum, treffen sich am Bahnhof oder im Park, haben ihre eigene Freizeitwelt aufgebaut. Damit will sich Andrea Pagel zunächst befassen, sehen, wo sie ansetzen kann.

Den Ausgleich findet die Mutter auch im Sport. Sie reitet im Ländlichen Fahrverein Ladeburg und läuft beim 24-Stunden-Lauf in Bernau in einer Maxi-Staffel mit. Diese Laufgruppe trifft sich regelmäßig. Doch wie auch bei der Musik: "Für mich steht der Spaß im Vordergrund, einen Marathon habe ich nicht vor." Wenn dann noch Zeit bleibt, warten der Ehemann, Haus und Garten.

Visionen hat die gebürtige Berlinerin schon. So kann sie sich mehr Freizeitangebote am Abend für die Stadt vorstellen. "Es gibt schon schöne Cafés, zum Beispiel in der Brauerstraße, aber tanzen gehen kann man nicht. Ich wünsche mir für junge Leute mehr Angebote." Dass sich die Ladenöffnungszeiten in dieser Richtung entwickelt haben, findet sie gut. Wunschträume sind nicht ihr Revier. Sie sieht es praktisch, bodenständig. "Bernau ist irgendwie immer wie ein bisschen Urlaub", findet sie. Die Nähe zur Natur, das Landleben, immer greifbar nahe, das sind nach ihrer Meinung die Pluspunkte, die zählen.

Längst zieht es Andrea Pagel nicht mehr nach Berlin in die Clubs, sie ist in Bernau angekommen. Mit dem neuen Job will Andrea Pagel ihren Anteil dazu tun, dass die Stadt lebenswerter wird - auch für junge Leute, die kreativ sind und Neues entdecken wollen.

Bis zum 24-Stunden-Lauf im September hat sich Andrea Pagel gewiss warm gelaufen. Ihre leuchtenden blauen Augen sprechen da eine ganz klare Sprache.