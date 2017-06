Kita-Plätze fehlen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt (MOZ) In der Uckermark werden die Kita-Plätze knapp. In den Städten herrscht der größte Mangel. Entgegen aller Prognosen kommen wieder mehr Kinder zur Welt. Schwangere Mütter lassen sich schon im vierten Monat auf langen Wartelisten eintragen.

Im Haus der kleinen Zwerge in Angermünde füllen sich schon die Anmeldungen für 2018. Dabei sind die Kinder noch gar nicht auf der Welt. Wer derzeit in der Stadt einen Kita-Platz ergattert, kann sich glücklich schätzen. Alles voll. Auch im Amt Gartz gibt es Wartelisten. Ebenso in Prenzlau und Templin. Das Problem spitzt sich in der gesamten Uckermark zu.

Damit hat niemand gerechnet. Ganz im Gegenteil. Bis vor Kurzem gingen alle Bevölkerungsprognosen im Landkreis von weiter sinkenden Geburtenzahlen aus. Doch die vorhergesagte demografische Entwicklung ist nicht eingetreten. Stattdessen herrscht Zuzug junger Familien. Und es kommen wieder mehr Uckermärker zur Welt.

Landrat Dietmar Schulze musste soeben den Kreistag informieren, dass "aktuell nicht mehr jedem Kind ein Kindertagesbetreuungsangebot in unmittelbarer Wohnortnähe bereitgestellt werden kann". Von der Wunsch-Kita ist schon gar keine Rede mehr. Das liegt aber nicht nur an steigenden Geburtenzahlen, sondern auch am erweiterten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Der gilt jetzt auch für Babys unter einem Jahr, wenn es für die Entwicklung des Kindes gut ist.

Falsch gelegen haben die Planer auch bei der Einschätzung der Flüchtlingskinder. Asylbewerber nutzen sehr stark die Möglichkeit, ihren Nachwuchs in eine Kita zu schicken. Dort lernen die Kinder spielend die deutsche Sprache und Kultur. In einigen Bereichen der Uckermark ist daher die Auslastung von Kindergärten überproportional gestiegen. Davon profitieren vor allem Dorf-Kitas, in denen es bislang noch freie Plätze gab.

"Wir haben lange über den demografischen Wandel palavert, und jetzt dreht sich die Sache plötzlich um", sagt Bärbel Glogau, Chefin der Kreisvolkssolidarität Uckermark. Ihr Verband betreut vier Kindereinrichtungen, zwei davon in Tantow und Gartz. Dorthin kommen immer mehr polnische Kinder. Bis zu 50 Prozent macht ihr Anteil aus.

Etwas entspannter betrachtet die Stadt Schwedt die Geburtenzahlen. "Wir verzeichnen seit Jahren einen höheren Bedarf bei U3-Kindern", sagt Henning Wiesner von der Stadtverwaltung. Dennoch seien weiterhin freie Plätze verfügbar. Die Auslastung der Einrichtungen ist auf 92 Prozent gestiegen.

In Angermünde herrscht totaler Engpass. "Eigentlich eine schöne Entwicklung", so Birgit Ritter aus dem Rathaus. "Die Familien fühlen sich wirtschaftlich sicherer. Also gibt es wieder mehr Kinder." Etliche Kitas haben ihre Kapazitäten bis an die Grenze ausgereizt.

"Es knirscht ganz gewaltig", so die Einschätzung von Heiko Stäck vom Jugendamt der Kreisverwaltung. "Die Betreuungsquote steigt weiter. Wir bekommen jetzt auch mehr Fremdkinder aus anderen Landkreisen in die Uckermark."

Weil sich Eltern notfalls einen Betreuungsplatz einklagen können, hat die Behörde ihren gesamten Kita-Plan drei Jahre vorfristig über den Haufen geworfen. Derzeit läuft eine Analyse in allen Stadt- und Amtsbereichen, um den künftigen Platzbedarf zu ermitteln. Notfalls müssen Kitas erweitert oder neue gebaut werden.