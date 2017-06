Auf der Überholspur zum Staffelsieg

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einem überaus souveränen 6:1 (5:0)-Heimerfolg gegen den FC Wusterhausen machten die Schützlinge vom dreiköpfigen Trainerteam mit Mario Stärck, Martin Döll und Daniel Schaf den Staffelsieg in der Landesklasse Nord/West perfekt. Damit verbunden ist die Rückkehr in die höchste Spielklasse im Land Brandenburg, der Brandenburgliga.

Die Ausgangslage vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag gegen Wusterhausen war klar. Ein Sieg musste her, um im Fernduell mit Verfolger Perleberg die Nase vorn zu behalten. Dass die Einheit-Kicker dann nur 3:3 beim FSV Babelsberg 74 spielten, blieb eine Randnotiz. Denn die Neuruppiner nahmen das Heft des Handelns in die eigenen Hände. Und wie. Bereits in der ersten Spielminute traf René Steinhauer, der gelernte Verteidiger überzeugte einmal mehr auch als treibende Kraft im linken Mittelfeld, zur 1:0-Führung. Ein perfekter Start. Dass die Wusterhausener anschließend mehr im Verteidigungs- statt im Angriffsmodus waren, lagen zum einen daran, dass die MSV-Kicker ein flottes Spiel aufzogen, angeführt von einem überragenden Kapitän Lars Müller. Er betonte im Nachgang, dass "alle", nicht nur er, "stets ihr Bestes gegeben haben" (siehe nebenstehendes Interview). Zum anderen blieben die Gäste beinahe chancenlos, weil sie nur zu zehnt angereist waren. In vorderster Front rackerten Niklas Racko (erste Halbzeit) und der Ex-MSVler Eric Stiefel (zweite Halbzeit) zwar vorbildlich, liefen sich meist aber in der umsichtigen Innenverteidigung des MSV mit Dominik Horstmann und Paul Tonak fest.

Mitte der ersten Halbzeit ging es dann ruckzuck. Zunächst erhöhte Alec Kögler per Kopfball nach Eingabe von Steinhauer auf 2:0 (26.), ehe Lars Müller mit einem trockenen Schuss von der Strafraumkante das 3:0 erzielte (36.). Mit einem Doppelpack (40., 45.) machte Flügelflitzer Kögler schließlich frühzeitig alles klar.

Dank einer vorbildlichen Einstellung hielten die Wusterhausener die zweite Halbzeit erstaunlich offen. Torwart Nick Pietschmann hielt stark. Der MSV agierte nicht mehr so zielstrebig. Nach dem 6:0 durch Leon Krüger (66.) belohnten sich die Gäste für ihren beherzten Einsatz zumindest noch mit dem Ehrentor. Nach Pass von Stiefel schob Rahmatullah Yusefi die Kugel überlegt zum 6:1-Endstand ein (71.).