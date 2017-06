Großeinsatz der Polizei: Vierjähriger in Hennigsdorf verschwunden

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Ein vier-jähriger Junge hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Polizei in Hennigsdorf ausgelöst. Der Knirps spielte zunächst vor der elterlichen Wohnung in der Wattstraße, war gegen 18.55 Uhr aber plötzlich verschwunden. Die Mutter alarmierte die Polizei, die Beamten durchkämmten das Gebiet weiträumig. Auch eine Rettungshundestaffel und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Kurze Zeit später folgte dann zum Glück die Erleichterung: Bundespolizisten entdeckten den Jungen wohlauf in einer S-Bahn der Linie S 25 in Schulzendorf. Sie brachten ihn sicher wieder nach Hause.