Baustart rückt mal wieder etwas näher

Falkensee (MOZ) Das Baufeld ist seit mittlerweile mehreren Jahren eingefriedet, dann und wann liegen die Zäune danieder, werden wieder aufgerichtet, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Doch, das Grün hat sich die Fläche teils zurückerobert: Vom geplanten Bau des Wohn- und Geschäftshauses nahe des Busbahnhofs in Falkensee, dort wo einst der Intershop zu DDR-Zeiten zu finden war, ist in der jüngeren Vergangenheit nicht viel zu hören gewesen. Aber...

Bürgermeister Heiko Müller (SPD) sagt: "Wir haben keine Absage für das Projekt vorliegen." Laut Angaben des Architekten Detlev Diepenbrock ist das auch nicht geplant. Der Baustart soll nun entweder Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres erfolgen, so seine Ambitionen. Zunächst aber müsste ein Bauantrag mit den verbundenen Änderungen zum Projekt eingereicht werden, ehe womöglich eine Genehmigung der entsprechenden kreislichen Behörde erteilt wird. Die Pläne wurden übrigens schon mehrfach verändert. Seit sieben Jahren ist das Bauvorhaben öffentlich bekannt. Auf der Internetseite des Architekten heißt es unter Aktuelles: "Neubau eines Geschäfts- und Arzthauses in Falkensee in der Poststraße 40, Fertigstellung: 2014 - 2015".

"Die Finanzierung ist nun weitgehend gesichert", betont Diepenbrock selbst. Der Stempel unter den Verträgen soll aber noch nicht trocken sein. "Wir sind von der Realisierung des Projektes aber weiterhin überzeugt", meint er weiter. Falkensees Baudezernent Thomas Zylla indes glaubt erst daran, "wenn der Bau wirklich fertiggestellt ist". Gemäß der Aussage von Detlev Diepenbrock soll nun wohl ein "großer Markt" dort entstehen. Konkreter fasst er sich indes nicht. Die Stadtverwaltung weiß auch nicht mehr.