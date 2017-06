Spektakel zum Abschluss

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Was für ein Spektakel zum Saison-Abschluss der Fußball-Landesklasse: Mit einem 5:4-Sieg über Frankonia Wernsdorf haben sich die Beeskower Preußen in die Sommerpause verabschiedet - und dem Meister quasi nebenbei die erste und einzige Rückrunden-Niederlage beigebracht.

In einer sehenswerten Partie mit vielen Strafraumszenen zeigten die Gastgeber noch einmal, dass sie auch in der abgelaufenen Saison das Geschehen in der Oststaffel der Landesklasse weitgehend mitbestimmen konnten. Und auch die Zielstellung - mindestens Platz 5 - wurde erreicht.

Zum Abschluss hatte sich die Mannschaft um Kapitän Jan Röhle vorgenommen, die als Aufsteiger feststehenden Gäste, die trotz allem mit der stärksten Truppe angereist waren, noch mal ein bisschen zu ärgern.

Die Randberliner hatten aber den besseren Start. Roland Richter zog aus zrika 30 Metern einfach mal ab, der Ball setzte vor dem bereits am Boden liegenden Max Noppe noch einmal auf - und es stand 0:1. Der 37. Saisontreffer (!) für den Wernsdorfer Kapitän und Top-Torjäger der Liga. Kurz darauf aber bereits der Ausgleich durch einen Abstauber von Max Rosengart, nachdem Rene Margraff mit einem Heber noch das leere Tor verfehlt hatte (12.). Die Freude währte aber nicht lange, nach einem verlorenen Kopfball-Duell im Mittelfeld besorgte Maciej Hofmann die erneute Gäste-Führung.

Weiter ging es Schlag auf Schlag. Möglichkeiten von Peter Lassek und David Stark (21.) folgte das spektakuläre 2:2 per Fallrückzieher durch Margraff, dessen ersten Versuch Kevin Bednarek im Frankonia-Tor noch pariert hatte. Auf der anderen Seite scheiterten Hofmann (37.) und Richter (45.) an Noppe.

Auch in der zweiten Halbzeit schenken sich beide Teams nichts. Drei Akteure wurden dabei zu den Protagonisten. Nach Foul an Lassek verwandelte Margraff den fälligen Strafstoß - Saisontor 22 für den 30-Jährigen. Anschließend setzte sich Lassek im Zweikampf durch, zog aus der Drehung ab - 4:2. Jetzt war es am Polen Hofmann, mit seinen Treffern Nummer 29 und 30 wieder auszugleichen. Aber Lassek köpfte einen Stark-Freistoß am Fünfmeter-Raum ein - das letzte Preußen-Tor der Saison bedeutete den Heim-Dreier.

Preußen Beeskow: Noppe - Melchert (46. Rühr), Scholz, Silvio Lehmann, Krabe - Röhle, Julius Unglaube (46. Nils Unglaube), Stark, Rosengart (79. Gottschall) - Lassek, Margraff

Tore: 0:1 Roalnd Richter (4.), 1:1 Max Rosengart (13.), 1:2 Maciej Adrian Hofmann (14.), 2:2, 3:2 Rene Margraff (23., 50./Foulelfmeter), 4:2 Peter Lassek (52.), 4:3, 4:4 Hofmann (65., 71.), 5:4 Lassek (82.) - Schiedsrichter: Martin Weingarten (Berlin) - Zuschauer: 96