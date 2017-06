20 Euro für einen Schwedentaler

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der im Frühjahr aufgelegte Rathenower Schwedentaler entpuppt sich als gute Idee. Denn die in Vorbereitung der Schwedentage 2017 geprägte Gedenkmünze kommt gut an beim potentiellen Publikum. Gegen eine Spende von mindestens 4 Euro ist der Taler zu haben.

Die erste Auflage von 500 Stück ist bereits verkauft. Der Münzinitiator, die Rathenower Schützengilde, ließ nochmals 300 prägen. Allein die Touristinformation am Kirchberg verkaufte laut eigenen Angaben insgesamt bisher schon etwas mehr als 200 Exemplare. Tatsächlich gingen dort die Spenden oft über die 4 Euro hinaus. Sogar 20 Euro habe es schon gegeben für einen Schwedentaler, wie es auf Anfrage heißt. Die Gedenkmünzen sind weiterhin in der Touristinfo verfügbar, die täglich, von 10.00 bis 18.00 Uhr, als auch während der Rathenower Schwedentage am kommenden Wochenende geöffnet ist.

Darüber hinaus sind die Münzen im Restaurant "Zum Alten Hafen" und über die Rathenower Schützengilde zu haben. Der Verkaufserlös fließt vollständig in die Finanzierung des Programms. Die Münze zeigt auf der einen Seite ein früheres Rathenower Stadtwappen, das mit dem 1939 beseitigten Engel, und nennt den 15. Juni 1675 als Tag der Befreiung von den Schweden.

Damals galt noch der Julianische Kalender, der erst 1700 in Brandenburg durch den heute gültigen Gregorianischen Kalender ersetzt wurde. Auf den 28. Februar 1700 folgte der 10. März, zehn Tage wurden demnach übersprungen. Nach dem heutigen Kalender erfolgte die Befreiung Rathenows am 25. Juni 1675. Am kommenden Sonntag jährt sich das zum 342. Mal. Sowohl am Jahrestag als auch schon am Samstag, 24. Juni, wird das Geschichtsereignis am Kirchberghang für das Publikum erlebbar gemacht. Da wird wie gewohnt was los sein!

Übrigens soll das Motiv auf der Rückseite der Schwedentaler, dort ist das Kurfürstendenkmal vom Schleusenplatz zu sehen, zu den Schwedentagen 2018 verändert werden. Womöglich steigert das die Sammelleidenschaft, wie man sich bei der Schützengilde erhofft.