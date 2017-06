Sana Kliniken Sommerfeld erhalten neuen MRT

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir hatten von MRT keine Ahnung", sagt Dr. Susanne Pelzer, Chefärztin der Pneumologie bei der feierlichen Übergabe des Magnetresonanztomographen. Das habe sich jetzt geändert, denn seit Dienstag wird das Gerät in der Sana Klinik Sommerfeld genutzt. Bis es aber soweit war, bedurfte es einiger Schulungen und Weiterbildungen. Die leitende Röntgenassistentin Christin Niemann erzählt, dass sie einen Monat lang im Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg eingearbeitet wurde. "Es war learning by doing", sagt sie. Erst habe sie zugeguckt, dann angefangen, Patienten für das MRT vorzubereiten und schließlich unter Kontrolle den kompletten Röntgenprozess durchgeführt.

Ein MRT gehöre zur Grundausstattung eines Krankenhauses, sagt Chefarzt Dr. Stefan Kroppenstedt. "Es ist wichtig für die Diagnostik", erläutert der Mediziner. "Bei Notfällen wie Lähmungen oder neurologischen Ausfällen müssen die Ursachen sofort erkannt werden." Auf dem MRT werden die krankhaften Veränderungen der betroffenen Stelle als Bild dargestellt. Bis dato mussten Patienten immer nach Hennigsdorf oder Lichtenberg geschickt werden. "Wenn wir einem Patienten gesagt haben, "Wir fahren sie jetzt nach Lichtenberg zum MRT' war das doch ein wenig komisch", so Kroppenstedt.

In der Sommerfelder Klinik werden vor allem Erkrankungen des Bewegungsapparates wie Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle oder Knieprobleme behandelt. An das Krankenhaus schließt sich eine Reha-Klinik mit 224 Betten an. Seit 2012 besteht die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus in Lichtenberg. Von dort kommt auch das MRT, welches aus dem Berliner Krankenhaus per Kran herausgehoben wurde und durch eine Spezialtür in die Klinik in Sommerfeld gelangte. "Weil der Wunsch nach einem MRT schon lange bestand, wurde die Tür noch während der vergangenen Bauphase eingebaut", sagt Chefärztin Pelzer. "Jetzt ist sie aber wieder verkleidet." 850 000 Euro investierte die Klinik in das gesamte MRT-Projekt. Und die Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser endet nicht mit der Übergabe des Geräts. "Beim konventionellen Röntgen hat sich die Tele-Medizin bewährt", sagt Dr. Christopher Nauck, Oberarzt im Lichtenberger Krankenhaus. Der Radiologe und seine Berliner Kollegen werden in Zukunft die MRT-Bilder auswerten und die Befunde in das Computersystem einpflegen. Darauf können dann die Mediziner in Sommerfeld zugreifen und die Behandlung planen. "Auch während das MRT noch läuft, können wir auf den Computer zugreifen", so Nauck.