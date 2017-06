Oranienburg will fahrradfreundlichste Kommune Deutschlands werden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Zum ersten Mal beteiligt sich Oranienburg vom 3. bis 23. Juli an der bundesweiten Aktion Stadtradeln, bei der es darum geht, gemeinsam möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Das Stadtradeln ist als Wettbewerb konzipiert, sodass mit Spaß und Begeisterung das Thema Fahrrad vorangebracht wird. Gesucht werden mit dem Wettbewerb Deutschlands fahrradaktivste Kommunen sowie die fleißigsten Teams und Radler in den Städten und Gemeinden. "Der Wettbewerb dient so dem Klimaschutz und soll den Radverkehr fördern", sagt Stadtsprecherin Susanne Zamecki. Initiiert wurde die Aktion vom Klimabündnis.

Mit Helm am Start: Oranienburgs Verkehrsexperte Sven Dehler und Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke radeln mit. © MZV/Klaus D. Grote

Das Stadtradeln hat am 1. Mai begonnen und läuft bis Ende September. Insgesamt 592 Kommunen und mehr als 92 000 aktive Fahrradfahrer beteiligen sich in diesem Jahr bereits an dem Wettbewerb.

Innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen sammeln die Teilnehmer für ihre Stadt möglichst viele Fahrradkilometer - beruflich sowie privat. Schulklassen, Vereine, Organisationen und Unternehmen sind ebenfalls eingeladen, eigene Teams zu bilden und sich online anzumelden. "Mitmachen kann jeder - vom Kommunalpolitiker bis zur Bürgerin, die in Oranienburg wohnt, arbeitet, eine Schule besucht oder einem Verein angehört. Die Kilometer dürfen auch außerhalb der Stadt geradelt werden", erklärt Susanne Zamecki.

Einen kleinen Anreiz für die Teilnahme gibt es auch: Die Stadt Oranienburg verlost für den Radler oder die Radlerin mit den meisten Kilometern im Aktionszeitraum eine hochwertige Fahrradtasche, außerdem werden weitere Preise unter den teilnehmenden Teams verlost.

Während der dreiwöchigen Aktionsphase registrieren die Teilnehmer die per Rad zurückgelegten Kilometer über den Online-Radelkalender, einer internetbasierten Datenbank.Die Ergebnisse der Teams sowie der Kommunen werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht.

Los geht es in Oranienburg mit einer Auftaktveranstaltung am 3. Juli, die zwischen 12 und 17 Uhr in der Bernauer Straße stattfindet. Den Startschuss zum Stadtradeln gibt Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) dann auf dem Boulevard. Musik, Infostände des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), der Verkehrswacht und ein kleines Programm für Kinder werden dort geboten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich gleich vor Ort online anzumelden. Im Aktionszeitraum sind zudem weitere Radtouren und Infoveranstaltungen geplant. Denn: Jeder Kilometer zählt!