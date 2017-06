artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Nach 2011 wird die Anne-Frank-Ausstellung erneut an der Libertasschule in Löwenberg gezeigt - bislang der einzige Ausstellungsort im Landkreis Oberhavel. Wer will, kann sich die Exposition im Rahmen einer von den Schülern vorbereiteten Führung ansehen und erklären lassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582867/

Die Freude, dass seine Schule die Ausstellung erneut präsentieren darf, ist Schulleiter Axel Klicks durchaus anzumerken. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Zentrum in Berlin und der Evangelischen Hilfsstelle für ehemals Rasseverfolgte. Im Unterricht wird das "Das Tagebuch der Anne Frank" als Teil des Lehrplans behandelt. Doch Klicks geht es um weit mehr. "Ich möchte, das sich die Jugendlichen mit dem Schicksal des jüdischen Mädchens auseinandersetzen. Sie sollen hinterfragen, was geschehen ist und wie es dazu kommen konnte. Dafür ist die Schau bestens geeignet", so der Schulleiter.

Bereits 2011 hatte er keine Probleme, Jugendliche für den Aufbau und vor allem für die Betreuung zu begeistern. Das ist auch dieses Jahr nicht anders. Im Mittelpunkt des Projektes steht das Konzept "Jugendliche begleiten Jugendliche". Dafür werden Schüler zu so genannten Peer Guides ausgebildet. In einer dreitägigen Fortbildung erhalten die Jugendlichen das Rüstzeug dafür. "Es ist zu wenig, wenn sie nur auf die Tafeln weisen und die Bilder und den Text erklären. Sie sollen Hintergrundwissen liefern und das Dargestellte einordnen. Sie sollen Fragen beantworten, aber ebenso Fragen stellen, um neugierig auf die Ausstellung zu machen", erklärt Axel Klicks den Ansatz.

Ebenso wichtig ist ihm, dass die Schüler bei der Ausbildung "selbst reifen". "Wir haben festgestellt, dass einige durch die Ausbildung wirklich einen Quantensprung gemacht haben, auch wenn sie es selbst so nicht unbedingt gesehen haben. Doch sie sind sehr viel selbstbewusster geworden, haben vor Publikum reden gelernt, sind in die Lage versetzt worden, eine Meinung zu haben und diese auch zu vertreten", so der Schulleiter weiter. Besonders das Engagement von Gabi Zwinkske und Sabrina Zeller aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich lobt der Direktor im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Ausstellung.

Eröffnet wird die Ausstellung "Deine Anne - Ein Mädchen schreibt Geschichte" am 28. Juni um 18 Uhr. Sie wird in der Turnhalle der Libertasschule, Am Waldstadion 4, gezeigt - bis zum 18. Juli jeweils montags und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr. Zur Planung des Einsatzes der Peer Guides bittet die Schule um eine Anmeldung entweder telefonisch unter 033094 50240 oder unter libertasschule@t-online.de. Wichtig ist, die Personenzahl und die Altersstufe anzugeben und mitzuteilen, ob sie mit dem Bus oder der Bahn kommen.