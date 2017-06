Halbes Dutzend Tore gegen den Meister

artikel-ansicht/dg/0/

Pinnow (MOZ) Am Hinrunden-Schlusstag verloren die Pinnower mit 1:5 in Göritz. Seitdem fuhr das Schrödter-Team zwölf Siege und ein Remis ein. Zum Saisonabschluss gelang mit 6:2 eine eindrucksvolle Revanche gegen den Liga-Champion.

Kopfballduell: Toni Arndt (l.) vom Meister aus Göritz ist etwas früher am Ball als Pinnows Mauro Blanes Mataix.

Obwohl es tabellarisch um nichts mehr ging, legte der Vizemeister los wie die Feuerwehr. Bereits nach vier Minuten erzielte Marcel Meißner das 1:0. Vier Minuten später folgte beinahe die Kopie der Aktion nach Schmock-Eckball: Diesmal war Christoph Nagels Nachschuss aber zu schwach. Meißner aus spitzem Winkel (9.) und Kevin Wilke vergaben nächste Möglichkeiten. Dann wurde Reiner Kubik beim Eindringen in den Strafraum regelwidrig gestoppt - den fälligen Elfmeter verwandelte Wilke souverän zum 2:0. Keine 90 Sekunden später schlenzte Meißner den Ball aus halblinker Position zum 3:0 ins Netz.

Kurz darauf bekam Kevin Langbecker unglücklich den Arm seines Gegenspielers ins Gesicht - die blutende Platzwunde musste später im Krankenhaus mit vier Stichen genäht werden. Die lange Verletzungspause führte zum Bruch im Pinnower Spiel. Zumal Göritz aus dem Nichts via Innenpfosten das 1:3 durch Stefan Dobbert erzielte.Vier Minuten später versuchte es Toni Arndt mit einem direkten Freistoß von der Grundlinie, doch Pinnows Keeper Benjamin-Julien Kempin war auf dem Posten. Kurz vor der Pause hätte Meißner für die Vorentscheidung sorgen können. Nach einem Konter freigespielt, wurde sein Abschluss noch auf der Linie geklärt. Nur 15 Sekunden nach dem Wiederanpfiff "verhinderte" Meißner erneut das vierte Tor, als er einem Schuss von Stürmer-Kollege Nagel im Weg stand. Den direkt vorgetragenen Konter der Gäste verwertete Sven Schultz zum 2:3-Anschlusstreffer. Wilkes Kopfball wurde auf der Linie geklärt - sollte die Überlegenheit etwa wieder nicht zu drei Punkten genutzt werden?

Ein Fernschuss des 18-jährigen Kristof Konitzer zum sehenswerten 4:2 beantwortete diese Frage bald - Pinnows 100. Saisontor wurde bejubelt. Ab jetzt spielten endgültig nur noch die Hausherren. Eine Viertelstunde vor Abpfiff schwächte sich Göritz zusätzlich (eine "Flachpfeife" wurde mit Rot "belohnt"). Zehn Minuten vor Ultimo setzte sich Mauro Blanes Mataix technisch stark im Strafraum durch - 5:2. In der Schlussminute behielt schließlich Johannes Haase im Strafraum den Überblick und kam mit seinem 6:2 einem weiteren Elfmeterpfiff des Referees zuvor.

In der Rückrunde ließ der SVP damit nur zwei Punkte (gegen Boitzenburg) liegen. Eine sehr beeindruckende Serie, an die das Team in der neuen Saison gern anknüpfen würde.

Tore: 1:0 Meißner (4.); 2:0 Wilke (Strafstoß, 13.); 3:0 Meißner (14.); 3:1 Dobbert (22.); 3:2 Schultz (46.); 4:2 Konitzer (66.); 5:2 Mauro Blanes Mataix (80.); 6:2 Haase (90+2.)- Zuschauer: 70 - Rote Karte: Heutmann (Göritz/75.)