Neues Leben für die Mitte

Panketal (MOZ) Die Schönower Straße 106 direkt am Rathaus könnte in naher Zukunft idealer Wohnstandort für Senioren sein, aber auch die Mitte mit Kleingewerbe und Arztpraxen beleben. Das sieht eine Idee vor, die im Ortsentwicklungsausschuss am Montag wohlwollend, aber nicht unkritisch aufgenommen wurde.

Brache mitten in Panketal: Direkt am Amtshaus stehen die Reste geselligen Lebens. Seit 15 Jahren sucht die Gemeinde nach einem Investor für das Areal. Nun könnte hier ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen

Brache mitten in Panketal: Direkt am Amtshaus stehen die Reste geselligen Lebens. Seit 15 Jahren sucht die Gemeinde nach einem Investor für das Areal. Nun könnte hier ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen © MOZ/Sergej Scheibe

Der Wandlitzer Michael Czyborra stellte als möglicher Bauträger gemeinsam mit dem Architekten Peter Franke das Projekt vor. Demnach soll mit einer Blockrandbebauung, die an der Straße am Amtshaus 95 Meter Länge beträgt - 30 Meter mehr als das Rathaus selbst - Leben auf die innerstädtische Brache zurückkehren.

Auch wenn manchem Panketaler das Herz aufgeht, wenn er an die Tanzabende und Familienfeste im früheren Gasthaus Pankschloss denkt, so brachte Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) doch auf den Punkt, was viele Gemeindevertreter umtrieb. "So schnell findet sich für die Fläche kein neuer Investor." Schon gut 15 Jahre hat der Eigentümer das Areal im Besitz. Geschehen ist bislang nichts.

In einer Bauvoranfrage, die 2008 gestellt worden war, wurde für die Fläche eine Mischnutzung aus Wohnen und Kleingewerbe befürwortet. Dem möchte Czyborra jetzt Rechnung tragen. Doch er machte unmissverständlich in Richtung Fachdienstleiter Sascha Pladeck klar, dass er nicht gewillt sei, ein langwieriges Bebauungsplanverfahren hinzunehmen. Dies sei, so Pladeck, aber bei der Größe des Objektes dringend nötig.

Dem widersprachen verschiedene Gemeindevertreter und Anwesende. Die Fläche liegt im Innenbereich von Panketal und könnte damit nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches bebaut werden.

Den Kompromiss fand der Ausschuss dann in einem Vorschlag des CDU-Abgeordneten Olaf Petrasch, der vorschlug, alle nötigen Wünsche der Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag zu regeln. Dazu sollten neben der Nutzung von Straßenland zur Erschließung der Fläche auch die Geschossflächenzahlen und weitere Details gehören.

Strittig waren zudem die zu errichtenden Parkplätze. Für 65 Wohnungen, die 50 bis 70 Quadratmeter groß werden sollen, sechs 90-Quadratmeter-große Wohnungen und zwei Penthouses in den Obergeschossen sowie das Gewerbe plant Czyborra aktuell 100 Stellplätze. Da es in diesem Bereich schon wegen der Pendler recht eng zugeht, befürchteten einige Gemeindevertreter ein Ausweichen der Mieterautos in den öffentlichen Straßenraum. Auch sei der Baukörper zu massiv, kritisierte Carola Wolschke vom Bündnis Panketal.

Christiane Herrmann, die beratend im Ortsentwicklungsausschuss sitzt und vom Fach ist, betonte, dass Raumkanten gut aufgenommen und geteilt werden könnten. Eine Blockrandbebauung lasse für Mieter die Gestaltung eines schönen Innenhofes zu.

Bürgermeister Fornell ergänzte, dass eine Stellplatzsatzung alle Details zum Parken regele. Außerdem sei Kleingewerbe im Zentrum wünschenswert. Es belebe die Mitte. "Wir müssen auch davon abrücken, dass Panketal dörflich ist. Der Entwurf passt gut in unsere wachsende Gemeinde."

Den Wandlitzer Bauträger Czyborra trieb die Zeit: "Wir brauchen Planungssicherheit." Nur wenn die Gemeinde mitziehe, sei er gewillt, das Projekt konsequent weiterzuverfolgen. Mit einer Bauvoranfrage beim Landkreis Barnim könnten weitere Details geklärt werden.

Der Idee des städtebaulichen Vertrages nahm die Mehrheit des Gremiums positiv auf. Das stimmte mehrheitlich für das Projekt und empfahl die Vorlage damit in den Hauptausschuss am Donnerstag, der 18 Uhr im Ratssaal tagt, und in die Gemeindevertretung. Die will sich am Montag um 19 Uhr zusammenfinden und über das Projekt beraten.