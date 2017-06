Waggon-Komödianten improvisieren

artikel-ansicht/dg/0/

In den vergangenen Wochen seien viele Tränen geflossen, sagt Bernd Stürmer, der Vorsitzende des Vereins "Waggon-Komödianten". Und zwar keine Theatertränen. Der Verlust des Kultursaales im Eberswalder Bahnwerk, gleichzeitig Probenquartier und Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters, sei kurz nach dem Beginn der Proben für "Die Schneekönigin" in einer Neuinszenierung ein herber Schlag gewesen. Die Sperrung des Saales hat das Ensemble, das 2018 sein 70-jähriges Bestehen feiern will, gewissermaßen obdachlos gemacht.

Unterschlupf hat der Verein vorübergehend im Familiengarten gefunden. In der dortigen Tourist-Info. "Ich bin erst mal froh, dass es überhaupt weitergeht, dass das Umherziehen zunächst ein Ende hat", zeigt sich Stürmer mit der Zwischenlösung nicht glücklich, aber zufrieden. Die Bedingungen im Familiengarten seien "erst mal akzeptabel". Für Proben zu dem Märchen reiche es aber nicht. Dazu bedürfe es eines echten Saales und einer Bühne, so Stürmer. Ob also "Die Schneekönigin" in der Vorweihnachtszeit aufgeführt werde, "das steht noch in den Sternen". Einstweilen gelte es - im wahrsten Sinne des Wortes - zu improvisieren.

Der Ausschuss für Kultur, Bildung, Jugend und Soziales hat unterdessen auf seiner jüngsten Sitzung der Interimslösung zugestimmt und gleichzeitig einen Zuschuss von 4500 Euro an den Verein bewilligt. Dabei handelt es sich um die Miete für den Familiengarten bis August. Mit Blick auf die Höhe der Förderung und die Zahl der Vereinsmitglieder zeigte sich Ronny Hartmann, sachkundiger Einwohner, "fassungslos". Kulturamtsleiter Stefan Neubacher klärte auf: "Hier fließt kein Geld an den Verein. Das ist lediglich eine interne Verrechnung." Lutz Landmann (SPD) und Irene Kersten (Linke) unterstützten den Vorstoß der Verwaltung. Der Verein habe quasi über Nacht seine Heimstatt verloren, bekräftigte Kersten. Und Landmann sprach von einer "Notlösung" im Familiengarten. Dietmar Ortel (CDU) pflichtete seinen Kollegen bei: "Wir haben schließlich auch eine soziale Verantwortung." An die Verwaltung erging der Appell, gemeinsam mit dem Verein nach einer langfristigen, dauerhaften Lösung zu suchen.

"Wir sind im Gespräch", ließ Jan König, neuer Dezernent, die Runde prompt wissen. Auch wenn die etwaige neue Lösung noch nicht spruchreif sei, "ich sehe Licht am Ende des Tunnels", zeigte sich der Ressortchef zuversichtlich. Gleichzeitig verwies er auf die technischen Anforderungen für das Domizil.

Bernd Stürmer wird deutlicher. Aktuell verhandele man über den Saal im Kulturbahnhof in Finow. Für diese Woche sei ein Vor-Ort-Termin anberaumt. Dabei wollen die Akteure die konkreten Bedingungen beleuchten und vor allem auch finanzielle Fragen klären. Die Waggon-Komödianten bräuchten beispielsweise Vorhänge. Derzeit, so weiß Stürmer bereits, gebe es in Finow aber keine. "Wir legen in unseren Produktionen viel Wert auf Kulissen und Requisiten", begründet der Vorsitzende bestimmte Voraussetzungen.

Dass der Verein den Kultursaal des Bahnwerkes erwirbt und saniert, das hält Bernd Stürmer inzwischen für "illusorisch". Sowohl rechtlich, aufgrund der Insolvenz des Unternehmens, wie auch monetär. Weshalb alle Hoffnungen auf dem Kulturbahnhof ruhen. Wenn diese Variante im September zum Tragen käme, "dann könnten wir ,Die Schneekönigin' noch schaffen", sagt Bernd Stürmer. Das Ensemble vereint um die 40 spielfreudige Kinder und Jugendliche, die dienstags und freitags proben. Gegründet worden war das Theater 1948 - als Arbeitertheater am RAW Eberswalde.