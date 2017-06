Kunst auf Verteilerkästen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Weitere graue Schaltkästen im Stadtgebiet hat die Stadt mit Bildern besprühen lassen. Am Montag waren die beiden Grafitti-Künstler Felix Seliger-Büssow und Sven Kaiser von Idealarts Strausberg wieder in der Stadt unterwegs und gestalteten vier Telefonverteiler. Auf dem an der Burg prangt jetzt ein Ritter mit Pferd und Rüstung. Der Verteiler Am Dicken Turm erhielt ein Mauerdesign, so dass er vor der Stadtmauer sich nur leicht abhebt. Auf dem Kasten am Ostkreuz prangen zwei Wohnhäuser und am Lübbener Bahnhof sieht der Blechquader aus, als wären hier Koffer abgestellt.