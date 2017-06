artikel-ansicht/dg/0/

Finow (MOZ) Am 22. Juni um 18 Uhr findet in der Heinz-Seeger-Halle an der Dorfstraße eine Versammlung beim TTC Finow statt. Themen sind an dem Donnerstag unter anderem die Vorstandswahl, die verschiedenen Mannschaftsaufstellungen für die Saison 2017/18 und weitere Diskussionen. Der Verein bittet um rege Teilnahme.