Titel verbreiten gute Stimmung

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder)/Velbert (MOZ) Gute Stimmung bei den Boxern am Frankfurter Bundesstützpunkt. Von den deutschen Jugend-Titelkämpfen (U 19) in Velbert (Nordrhein-Westfalen) kamen die Frankfurter mit zweimal Gold und einmal Bronze zurück.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582876/

Angesichts dieser drei Meisterschaftsmedaillen zeigte sich Trainer Andreas Schulze zufrieden. "Richard Meinecke und Ceyhan Güleryüz holten sich in souveräner Manier den Titel, auch Jeremy Gonschorek empfahl sich als Dritter für den Brandenburg-Cup." Meinecke (bis 69 kg), der weiter für seinen Heimatverband Thüringen startet, gewann alle vier Kämpfe mit 5:0-Richterstimmen, auch das Weltergewichts-Finale gegen den Berliner Arman Hovanesyan. Dafür gab es die zusätzliche Ehrung als "bester Techniker des Turniers". "Eine ganz starke Leistung, denn Ritschi hatte zuvor auch den Black Forest-Wettbewerb in Schwenningen gewonnen, also acht Kämpfe in 14 Tagen bestreiten müssen", lobte Schulze.

Ähnlich stark präsentierte sich der Frankfurter ESV-Boxer Ceyhan Güleryüz (75 kg): drei Vergleiche, drei klare Siege. Im Endkampf des Mittelgewichts ließ er auch dem Niedersachsen Daniel Littau keine Chance (5:0). "Richard und Ceyhan sind in ihren Limits die deutsche Nummer eins", wertete der Coach.

Nach kurzer Verschnaufpause bereiten sie sich schon wieder auf den Start in zwei DBV-Staffeln beim internationalen Brandenburg-Cup Anfang August in der Oderstadt vor. Gerechnet wird erneut mit weit über 100 Athleten aus 20 Ländern. Jeremy Gonschorek (64 kg) und Leo Boyce (81 kg) werden wahrscheinlich in der Brandenburg-Staffel zum Einsatz kommen. Von den Sommerferien werden sie kaum etwas mitbekommen, zumal sich die Deutschen ab dem 22. Juli gemeinsam mit den US-Kämpfern am Frankfurter Olympiastützpunkt auf den Cup vorbereiten. Jahreshöhepunkt für die Besten ist das EM-Championat Mitte Oktober im türkischen Antalya. Für Meinecke und Güleryüz ist es der letzte große Jugend-Wettbewerb vor dem Übergang zur Männer-Elite.

Zwar gingen in Velbert Dawid Szymiczek (60 kg) und Johannes Hickmann (69 kg) bei den deutschen Titelkämpfen leer aus, "aber sie sind boxerisch vorangekommen" (Schulze).

Gleichzeitig mit der DM in Velbert fand das gut besetzte Turnier in Klin/Slowakei statt. Von den Schülern bis zur Elite kletterten über 300 Boxer/innen aus 20 Nationen in den Ring. Die Frankfurter Kadetten Oskar Sobieszczyk (Erster im 40-Kilo-Limit) und Kaspar Szymiczek (Zweiter 43 kg) schnitten am besten ab. Silber erboxte sich in der Männerklasse (75 kg) Vezir Agirman nach umstrittener Final-Niederlage gegen einen Polen. Elisa Rohde (60 kg) bei der Jugend und Erik Kauliski (81 kg) bei den Männern wurden Dritte.

Gute Stimmung verbreitete auch der gute Auftakt der deutschen Elite bei der EM in Kharkiv (Ukraine). Frankfurts Mittelgewichtler Silvio Schierle (20), der zuletzt beim Chemie-Pokal in Halle Dritter geworden war, schaltete den Bulgaren Arman Hakobyan glatt mit 5:0 aus. "Auch den Tschechen Vitalij Bojko sollte er bezwingen können", hoffte Männer-Trainer Gunnar Berg in Runde 2 der Vorkämpfe auf das nächste gute Ergebnis. Danach im Viertelfinale wartet wahrscheinlich der starke Kamran Shakhsuvarly (Aserbaidshan) ...