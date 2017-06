300 Musiker in Aktion

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582877/

Wohl niemand hätte 1993 beim ersten Uckermärkischen Blasmusikfest gedacht, dass sich hier eine solche Veranstaltungsreihe entwickelt, die nun bereits zum 25. Mal durchgeführt wird. "Begonnen hat die Geschichte an der ,Eule', auf der Freilichtbühne am Tierpark", erinnert sich Reiner Hellwig vom Förderverein Uckermärkische Blasmusiktage. Er ist auch Mitglied im Landesblasmusikverband und seit der ersten Veranstaltung federführend bei der Organisation dieses überregionalen Ereignisses.

1994 wurde das Blasmusikfest in die Rosenstraße verlegt und Bestandteil der Uckermärkischen Tage. "Durch zahlreiche bauliche Maßnahmen am und im Angermünder Kloster war es einige Jahre später möglich, das Blasmusikfest dort durchzuführen", sagt Reiner Hellwig.

Zahlreiche Musikvereine und Orchester haben bisher am Blasmusikfest teilgenommen, immer herzlich aufgenommen und reichlich mit Beifall bedacht vom Angermünder Publikum. Was ursprünglich als regionales Musikfest vorgesehen war, hat sich in ganz Brandenburg und darüber hinaus einen Namen gemacht.

Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Angermünde, Schwedt, Templin, Eberswalde und Bad Freienwalde, sondern auch schon aus Berlin, Sachsen und Bayern. Regelmäßig konnten darüber hinaus Gruppen aus dem Nachbarland Polen willkommen geheißen werden.

Auch die Gästeliste des 25. Uckermärkischen Blasmusikfestes liest sich wie eine Aufzählung guter alter Bekannter und verspricht ein musikalisch hochwertiges und abwechslungsreiches Programm. Wie vielfältig Blasmusik ist, wissen die Stammgäste der letzten 25 Jahre längst. Wer nicht, kann sich bei der Jubiläumsveranstaltung am 1. Juli von 10 bis 17 Uhr im Kloster davon überzeugen. Auf dem Klosterplatz wird es auch wieder ein Getränke- und Imbissangebot geben, damit man keinen Wettbewerbsbeitrag verpasst.

Das Landesjugendblasorchester Brandenburg feiert in diesem Jahr ebenfalls sein 25-jähriges Bestehen. "Im Jubiläumsjahr waren die jungen Brandenburger im April zu Gast in Andalusien mit Konzerten in Granada, Cabra und Sevilla. Im Sommer sind sie nun in mehreren Konzerten in Brandenburg zu erleben. Im Rahmen des 25. Uckermärkischen Blasmusikfestes in Angermünde findet deshalb ein Festkonzert zum Doppeljubiläum von Blasmusikfest und Landesjugendblasorchester statt", verrät Reiner Hellwig. Er lädt schon jetzt für den 2. Juli in die Franziskanerklosterkirche ein. Beginn ist um 15.30 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Insgesamt musizieren hier mehr als 50 junge Musikerinnen und Musiker aus 13 Musikschul- und Vereinsstandorten Brandenburgs in dem Landesorchester unter der Gesamtleitung von Landesmusikdirektor Endrik Salewski aus Bad Freienwalde, der mit dem Jugendblasorchester ebenfalls ein häufiger und erfolgreicher Gast beim Uckermärkischen Blasmusikwettbewerb war.

Die Zuhörer erwartet ein ebenso unterhaltsames wie anspruchsvolles Programm, das Tradition und Gegenwart verbindet. Inspiriert von der Reise nach Andalusien im Frühjahr, erklingt dann auch das eine oder andere Werk spanischer Provenienz. Unter dem Titel "Blasmusik mit orientalischen Einflüssen" gibt es unter anderem "Chick Coreas "Spain", ein Medley von Toto oder der Filmmusik aus "Chicken Run", aber auch Johann Strauss' Marsch aus dem "Zigeunerbaron" oder Tschaikowskys "Fanfare und Tanz" aus "Schwanensee" zu hören.

Eintrittskarten für dieses Konzert sind bereits in der Touristinformation Angermünde erhältlich, Eintrittspreis: 10 Euro.