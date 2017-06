Regenabfluss wird erneuert

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Verkehrsführung an der Frankfurter Straße wird für die kommenden zwei bis drei Wochen eingeschränkt sein.

Mit einer Baumaßnahme wird der Regenabfluss an der Auffahrt zum Netto-Discounter ausgewechselt. Darauf wies Marc Balke, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Bad Freienwalde, auf Anfrage dieser Zeitung. "Die Rinne war bereits marode. Es wird Zeit, dass sie ausgewechselt wird. An einigen Stellen hatte sich bereits die Decke abgelöst", so Balke.

Da die Frankfurter Straße eine Verlängerung der Landesstraße 33 durch die Stadt Wriezen ist, ist der Bauträger der Landesbetrieb Straßenwesen. Die Arbeiten sollen die kommenden zwei bis drei Wochen andauern, so Balke.

In dieser Zeit ist an der Kreuzung zu dem Supermarkt mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen. Die Spuren wurden bereits durch Markierungen und Sicherheitsbaken erkenntlich gemacht. Eine Ampel regelt zusätzlich den Kreuzungsverkehr.